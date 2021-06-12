Пожизненный срок и тело, спрятанное в подвале: в Хабаровске раскрыли убийство 23-летней давности Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет раскрыл убийство, которое произошло еще 23 года назад. Тогда жизни лишили женщину, хабаровчанку, в собственной квартире, а тело спрятали в подвале строящегося дома. Как выяснилось, мужчина и женщина совершили убийство, чтобы продать квартиру жертвы за пять тысяч долларов. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Преступники и так находятся в тюрьме за другие подобные преступления. Всего на счету у «банды» девять эпизодов. Мужчине уже дали пожизненный срок заключения, а женщину посадили на 15 лет.

23 года назад сообщники решили убить женщину и завладеть ее жилплощадью, тщательно все спланировав и распределив роли этой смертельной «игры», мужчина и женщина проникли под отстраненным предлогом в квартиру хозяйки. Женщина сначала ее отвлекала, а затем мужчина убил. Чтобы избавиться от улик, тело хозяйки они спрятали в подвале стройки. Квартиру же мошенническим путем продали за пять тысяч долларов.

Как сообщает следком, это преступление удалось раскрыть благодаря слаженной и совместной работе следователей. Для обвинительного приговора собрана достаточная доказательная база, дело направят в суд на рассмотрение. В 2002 году банда, в которой находились и эти двое – мужчина и женщина, оказалась за решеткой. Преступников-мужчин посадили на пожизненные сроки, а женщину на 15 лет. Они совершили 9 аналогичных преступлений в Приморье и Кемеровской области.