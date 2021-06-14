Затопит дачи и огороды: на реке Кур уровень воды может подняться до семи метров

Паводок продолжается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Паводок продолжается в Хабаровском крае. Сейчас особенное внимание приковано к реке Кур, где несколько дней активно повышается уровень воды. Пик придется на 15 июня.

Уровень воды в реке у села Новокуровка стремительно приближается к отметке опасного явления (740 сантиметров). К 15 июня Кур «подрастет» до 700-720 сантиметров. При таких отметках воды в реке возможны подтопления дорог, линий связи, посевов и низких мест.

- В этой связи главам населенных пунктов в зоне возможной угрозы даны инструкции. Спасательные силы находятся в режиме повышенной готовности, - рассказали «КП» в комитете регионального правительства по гражданской защите.

Вода пребывает и в других реках региона. Уровни растут на Уссури, Кие, Тунгуске и Бикине. Везде паводок подтопил поймы. В ближайшие двое суток на Амуре у Хабаровска уровень воды повысится на 10-15 сантиметров.

Спасатели напоминают, что люди, которые живут в постоянно подтапливаемых населенных пунктах, должны следить за ситуацией на реках. В случае опасности, необходимо поднять вещи как можно выше или эвакуироваться.

В опасной ситуации необходимо незамедлительно позвонить по номеру: 112.