«В Хабаровске вода из-под крана – почти родниковая» - Константин Головко

Когда в декабре 2020 года должность руководителя комитета гордумы по городскому хозяйству оказалась вакантной, иной кандидатуры кроме Константина Головко депутаты предложить не смогли. Фото: Максим МОЛОТОВ

Когда в декабре прошлого года должность руководителя комитета гордумы по городскому хозяйству оказалась вакантной, иной кандидатуры кроме Константина Головко депутаты предложить не смогли. Этот активный человек, коренной хабаровчанин, бывший спецназовец ГРУ и высококлассный технический специалист занял свое место по праву. О том, чем наполнены его будни, депутат рассказал нашему корреспонденту.

- Константин Анатольевич, немного о себе. Как становятся депутатами?

Я служил в спецназе ГРУ, работал боцманом в Амурском речном пароходстве, потом на судах загранплавания. Потом меня приняли в Водоканал, где я прошел весь путь рабочего человека – от моториста сварочного агрегата до инженера первой категории по ремонту оборудования. И до сих пор тружусь в Водоканале. В городскую думу меня выбрали по округу №12, это в основном Первый микрорайон, я его хорошо знаю, у меня там много знакомых, даже родственники живут. А поскольку я работаю в городском хозяйстве, то в соответствующий комитет вошел, и позже стал его председателем.

- Как бы вы в общем оценили состояние городского хозяйства?

- Это такой объемный, многокомпонентный клубок, где одно неизбежно увязано с другим. Со своими противоречиями и достижениями. Проблемы везде примерно одни и те же – ливневки, дороги, парковки, стихийные свалки, бродячие собаки, разрушающиеся брошенные здания. Каждый участок города при этом, конечно, имеет свои особенности. Скажем, на Красной речке выше тарифы на горячую воду и отопление. А некоторые округа Железнодорожного района состоят почти целиком из частного сектора со всеми вытекающими. В моем микрорайоне – Первом – «изюминка» - это население. Люди по большей части предпенсионного и пенсионного возраста. С одной стороны самая активная часть жителей, с другой – самая социально незащищенная. Мне как депутату постоянно приходится принимать обращения от бабушек и дедушек – то соцработник перестал приходить, то выплаты задержали. А бывает, что бомжи под балконом лежку устроили – пьют сивуху, матерятся, безобразничают. Решаем такие вопросы. Районная администрация, надо сказать, всегда берет на контроль депутатские запросы и всегда отчитывается о выполнении.

- Приведите пример.

- Калараша, 22. Там находится здание, которое стоит на балансе у администрации. А пристройка к нему – на балансе министерства обороны. Эта пристройка когда-то была магазином, потом там произошел пожар, все выгорело подчистую. Арендаторы это помещение бросили, и стало оно как бы никому не нужным. Постепенно там стал скапливаться мусор, соответственно, запахи, мухи, крысы. Потом там поселилась компания самых отпетых маргиналов. Жить простым людям стало невмоготу. Детей боялись на улицу отпускать. Жители обратились ко мне. Понадобились недели переписки, встреч, ходатайств, запросов в разные инстанции. Дошел до заместителя командующего Восточным военным округом. Итог: притон бомжей прикрыли, их самих распределили по приютам, мусор вывезли, провели санобработку, на двери и окна поставили решетки, помещение изолировали. Вновь во дворе заработала детская площадка, зацвели клумбы, вновь на скамеечках на солнышке греются бабушки.

- Задам вопрос, в котором вы уж точно разбираетесь – про воду. В иных городах, например, в Питере, водопроводная вода обеззараживается озоном. Ее можно пить из-под крана даже детям. А в Хабаровске хлорируют. Не лучше ли раз и навсегда закупить и установить промышленные озонаторы?

- Такая технология – обработки воды озоном – действительно кое-где применяется. Но вот вам такой факт: три или четыре года назад в Хабаровск приезжала группа специалистов из московского профильного научно-исследовательского института на предмет исследования воды в нашем водопроводе. Они брали пробы и проводили испытания, в том числе и с альтернативной озонацией. Они сделали такой вывод – амурская вода в результате обработки озоном выделяет из себя канцерогены, которые на несколько ПДК превышают допустимые нормы. Вода становится «онкологической». Соответственно, использование озонирование воды реки Амур неприемлемо. Более того, признано, что в наших условиях самым лучшим обеззараживающим веществом является хлор. Он не мгновенного действия, а пролонгированного. То есть он сохраняется в воде еще какое-то время. А, значит, убивает патогенную микрофлору вообще во всей системе водоснабжения.

- Но хлорированная вода ведь вредна сама по себе!

- А здесь у меня для вас еще одна новость. В краевой столице дополнительно используется облучение всей воды ультрафиолетом. Он не только добивает микробов, но еще и разлагает хлор. Так что у нас вода почти родниковая. Я, например, дома пью воду из-под крана легко. Более того, приезжаю в другой регион, пробую местную водопроводную воду и морщусь. Не вкусная она у них, не родная какая-то. Так что ответственно заявляю – в Хабаровске водопроводная вода одна из лучших.

Справка «КП»

Головко Константин Анатольевич, 51 год. Депутат думы города Хабаровска по избирательному округу №12. Председатель комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросам. Инженер по ремонту оборудования 1 категории МУП города Хабаровска «Водоканал». Окончил Благовещенское речное командное училище, судомеханический факультет Новосибирской академии инженеров водного транспорта.