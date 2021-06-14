«Немного педантичные ребята»: в Хабаровске завершился чемпионат и первенство края по стрельбе из лука

Наблюдать за лучниками – их движениями, осанкой, мимикой – скорее, удовольствие эстетическое Фото: Максим МОЛОТОВ

Этот благородный вид спорта в последние годы пережил в нашей стране ощутимый спад популярности. Сами спортсмены связывают это с тем, что стрельба из лука – не зрелищное, не эмоциональное состязание. Борьба идет за дальность, точность и скорость поражения мишени. А наблюдать за лучниками – их движениями, осанкой, мимикой – скорее, удовольствие эстетическое, чем незамысловатый шквал эмоций, скажем, при боксе. Тем не менее, поклонники этого занятия имеются и их немало - в нашем регионе действует краевая федерация стрельбы из лука и арбалета и две городских – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Проводятся соревнования.ё

На соревнованиях собралось 40 человек из Хабаровска и города Юност Фото: Максим МОЛОТОВ

Одно из них прошло в минувшие выходные в краевой столице. Оно состоялось в поле спорткомплекса «Энергия» и включало в себя еще и краевой чемпионат по стрельбе из лука.

- Собралось 40 человек из Хабаровска и города Юности. Отмечу, что сейчас стрельба из лука переживает подъем. Конечно, до массовости далеко. Это в последней трети ХХ века у нас была мощная база – штатная команда лучников СКА. В Олимпийских играх наши ребята участвовали и в Чемпионатах мира. Сегодня много детей стало ходить в секции. В краевой столице, например, работает городская федерация «Лучник». Туда своих детишек возят и из Ракитного, и из Некрасовки, из других пригородов. Спору нет – это интеллигентный вид спорта. К тому же начинать им заниматься разрешено только с 11 лет. Меня иногда спрашивают – а что дает стрельба из лука для развития личности? Отвечаю: прежде всего усидчивость и целеустремленность. Возможно, это вообще главное в жизни - способность человека на протяжении продолжительного времени быть сконцентрированным на выполнении одной задачи. Стрельба из лука учит целеустремленности, упорству, пунктуальности и, как следствие, стрессоустойчивости. Развивает положительные нравственно-волевое качества. Поэтому лучники в основном такие немного педантичные, спокойные, - рассказывает Азат Сафенко, президент Федерации стрельбы из лука и арбалета Хабаровского края.

Азат Сафенко, президент Федерации стрельбы из лука и арбалета Хабаровского края Фото: Максим МОЛОТОВ

Оно и видно. Никто из участников краевого чемпионата радостно не хохочет, попав в «десятку» с полусотни метров. Так же никто не врет на себе волосы, послав стрелу «в молоко». Никакой физической гиперактивности. Олимпийское спокойствие.

Погода 12 и 13 июня спортсменам шептала (дождь хлынул только под вечер). Отстрелялись славно. В первенстве среди юно шей в двух категориях (до 14 и до 18 лет) победили Валерий Сахипов из Комсомольска и хабаровчанин Андрей Кольцов. Среди девушек – Валерия Шупикова и Алина Тен.

Стрельба из лука является олимпийским видом спорта с 1900 года Фото: Максим МОЛОТОВ

Чемпионат края собрал стрелков серьезных и даже именитых. Среди мужчин первое место занял Павел Карепанов – руководитель федерации лучников Комсомольска-на-Амуре. Среди женщин – Анна Скорик. В стрельбе из блочного лука победили Денис Тимошенко и Диана Дугаржапова.

Стрельба из лука является олимпийским видом спорта с 1900 года. Единственной нашей соотечественницей - обладательницей высшей золотой медали стала Кетеван Лосаберидзе в 1980 году на Олимпиаде в Москве.