Гитара и лирика: в Хабаровске набирают популярность акустическо-поэтические вечера

В Хабаровске набирают популярность акустическо-поэтические вечера. Фото: Ксения Останина.

Идея объединить литературные чтения и музыкальные выступления в одном мероприятии пришла в голову хабаровчанину Никите Зинченко в прошлом году. Он вдохновился такими городскими проектами как «Соло» и «Акустические вечера». Будучи творческим человеком, Никита подумал – независимым авторам и малоизвестным музыкантам тоже нужна хоть и небольшая, но востребованная площадка для раскрутки. И создал свою «Тусовку» - проект, в котором тесно переплелись литература и музыка. А чтобы привлечь больше аудитории, сделал «Тусовку» бесплатной и открытой для всех. О своих планах и «тусовочных» перспективах Никита Зинченко рассказал в интервью «КП-Хабаровск».

- Расскажи что такое «Тусовка» и какая у них цель?

- Это небольшие акустическо-поэтические вечера, на которых мы приглашаем музыкантов или поэтов города Хабаровска, они могут исполнить свои песни или стихи. Цель – в том, что творческие люди города нуждаются в площадке для самовыражения и роста, им необходимо поделиться своим творчеством с людьми, найти поддержку публики и единомышленников.

В Хабаровске набирают популярность акустическо-поэтические вечера. Фото: Ксения Останина.

- Где проходят «Тусовки», когда и как туда можно попасть?

- Проходят пару раз в месяц, в разных кофейнях и барах города, точную информацию можно узнать в анонсе следующей «Тусовки». Вход свободный – это один из основных принципов этих вечеров, чтобы каждый желающий мог выступить или же просто интересно провести вечер.

- Что тебя вдохновило? Чья вообще была идея?

- Во многом ориентировался на предыдущий опыт, это «Соло» и «Акустические вечера», т.к. был на паре таких, но когда я начинал их не было, они брали перерыв. Что забавно, «Соло» возродились спустя месяц после того как я сделал первую «тусовку», примерно в ноябре.

В Хабаровске набирают популярность акустическо-поэтические вечера. Фото: Ксения Останина.

Давайте говорить честно – в городе мало что происходит, и из этого сразу возникает несколько проблем: нечего делать, нет площадки для представления своего творчества, молодежь не знает где общаться и отдыхать, поэтому есть постоянный запрос куда сходить. Понятно, что в Хабаровске аудитория немного инертна, но с другой стороны, как только появляется какой «движ» сразу есть отклик. Поэтому я давно думал, что нужно делать подобное, а что именно – исходил из запросов и из чужого опыта. Я знал, что у ребят, которые делают подобное, есть аудитория, значит это нужно людям. Поэтому «Тусовка» панировалась давно. Но потом случился коронавирус и как только ограничения начали ослаблять — запустил проект.

- Легко ли было решиться на это, и какая была реакция аудитории?

- Я написал знакомой, у которой был опыт в организации таких вечеров, мы все обсудили и вдвоем начали, анонсировали проект. Мне было легче, что я не один, так как другие свои проекты я делал в одиночку, а вдвоем было легче и не так страшно, есть на кого положиться. Что касается аудитории, мы были шокированы реакцией. Когда мы анонсировали проект начало приходить много заявок, и мы поняли что нужно делить вечер на две части, так как по времени выходило слишком много времени, около 4 часов.

В Хабаровске набирают популярность акустическо-поэтические вечера. Фото: Ксения Останина.

- Какова цель вечеров и что получают люди, мы разобрались, а что получаешь ты взамен?

- Мне просто в удовольствие самому слушать этих ребят, знакомиться с ними и помогать. Так же приятно чувствовать, что ты что-то полезное сделал для людей и города, ты видишь благодарных зрителей, часто они подходят лично и благодарят или пишут в соцсетях. Естественно есть какие-то недочеты, и мы стараемся их исправить и стать лучше.

- Когда организуешь, мероприятия всегда сталкиваешься с проблемами, с какими столкнулся ты?

- Ну, во-первых, я не ожидал настолько бурной реакции людей, большого потока и насколько это станет востребованным, как и со стороны зрителей, так и со стороны участников, которые изголодались по открытым площадкам. Следовательно, помещение, в котором мы изначально проводили вечера, физически не могло вместить в себя столько желающих.

В Хабаровске набирают популярность акустическо-поэтические вечера. Фото: Ксения Останина.

Вторая проблема истекает из первой, на тот момент мы делали свои вечера в кафе «Пряном», я понял, что нужны хорошие площадки, как можно больше, лучше по аппаратуре, чтобы было побольше мест для зрителей и в целом там было комфортно. В «Пряном» было круто, это атмосферное место, но все-таки это кафе, там, к примеру, шумит кофемашина, которая перебивает выступающих, само помещение небольшое, нужно больше пространства, например для выступающих музыкантов. Но ребята в «Пряном» очень хорошие и открытые, спасибо им за помощь.

И еще одна небольшая трудность, когда ты делаешь такие вечера – заведению тоже нужна выгода от этого всего, это естественно прибыль. И ты беспокоишься еще и из-за этого. Об тоже важно думать.

- Расскажи, какие дальнейшие планы?

- Я надеюсь продолжать делать «Тусовки», но уже не так часто и немного изменить формат. На последнем вечере у нас так же участвовали и художники, их работы были представлены с помощью проектора, мне очень понравился этот опыт, так как ты делаешь это чуть реже, но эффективнее и как-то круче. Вообще сейчас есть «Соло» - они дают площадку для поэтов каждый месяц, а мы могли бы делать уже что-то другое, музыкальное например, а можно опять совместить поэтов, музыкантов и художников. Я бы хотел экспериментировать дальше, находить какие-то новые формы, хотел бы попробовать пригласить актеров, фотографов. Идей куча, в общем, проводить «Тусовки» реже, но более продуманно.