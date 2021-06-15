В Хабаровском крае вводятся новые ограничения по коронавирусу Фото: Правительство Хабаровского края

В связи с резким всплеском заболеваемости в Хабаровском крае вводятся ограничения по разным направлениям: от дистанционного режима работы до шахматной рассадки.

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В последние дни в Хабаровском крае наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. От среднего показателя в 20-25 случаев в сутки край пришел к 70-80. С начала месяца ежесуточный темп прироста увеличился более чем в три раза. В России средний показатель еще выше. За прошедшую неделю в Хабаровском крае от коронавируса скончались 13 человек. Наибольший прирост заболевших наблюдается в Хабаровске, Хабаровском, Охотском и имени Лазо районах. В поселке Новое Устье и селе Вострецово Охотского района уже введен карантин. На 94% выросла детская заболеваемость коронавирусом.

- Начали болеть молодые люди. На прошедшей неделе максимум заболевших был среди ребят от 18 до 29 лет и взрослых от 30 до 49 лет. При этом заболеваемость среди лиц старшего возраста снизилась на 2,9%. Болеть еще чаще стали работники сфер образования и здравоохранения, - сообщила Ирина Зубун, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

При этом вакцину от коронавируса в регионе поставили лишь 129 700 человек, что равно 21% от всего населения края. В связи с этим предложено увеличить количество выездных пунктов вакцинации. Рассматривается возможность открыть новый пункт в арене «Ерофей». Кроме того, край дополнительно получил 5100 доз вакцины, она распределена по поликлиникам.

- Сейчас заболевание протекает таким образом, что буквально за сутки человек может из состояния полного благополучия перейти до выраженной дыхательной недостаточности, требующей искусственной вентиляции легких. Ситуация тяжелая в плане прогнозирования, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

В свою очередь краевое министерство социальной защиты передало 100 кислородных концентраторов в больницы региона.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Пускать ситуацию на самотек никто не собирается. В связи со всем происходящим Роспотребнадзор рекомендовал вновь организовать дистанционный режим работы для лиц старше 65 лет и беременных. Соответствующее постановление вскоре будет разработано краевыми властями.

Также вновь усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

- Например, в торговых центрах масочный режим не соблюдается ни работниками, ни посетителями. Предлагаю пригласить на заседание штаба руководителей торговых центров и обсудить вопрос обеспечения правил поведения в условиях режима повышенной готовности, - добавила Ирина Зубун.

С 17 июня в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы можно будет вылететь только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Жители северных районов смогут сделать тест бесплатно.

Роспотребнадзор также рекомендовал возобновить в зрительных залах шахматную рассадку. Окончательное решение пока не принято.

Кроме того, в поселке Охотск введены ограничения на посещение четырех летних оздоровительных учреждений, которые посещали 218 детей. У одного ребенка там был обнаружен ковид.

В нескольких селах Хабаровского района отменены все массовые мероприятия.

Городская больница №11 в Хабаровске переходит в режим работы ковидного госпиталя. Там развернуто 150 новых коек. Пока в регионе из 629 коек свободными остаются лишь 58.