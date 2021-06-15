Поборол лень и похудел почти на 40 килограммов: удивительная история преображения хабаровчанина Дегтярева

К 2010 году Павел пришел в самую свою оптимальную форму. Фото: alansalbiev Фото: Социальные сети

Никогда не поздно вступать в бой за красивую фигуру. Это наглядно доказывает хабаровчанин Павел Дегтярев. Мужчине 35 лет, и большую часть жизни он «гоняет вес». Павел успел побывать в теле пухляша весом 118 килограммов, сильно похудеть и вновь набрать пару десятков лишних кг.

«ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО»

Именно под таким девизом жил Павел Дегтярев. Всю сознательную жизнь у мужчины был повышенный вес, но это не особенно его беспокоило. Своего пика массы хабаровчанин достиг к 23 годам. Тогда весы показали трехзначную цифру - 118 килограммов. Павел понял: «Нужно что-то менять».

Таким Павел был в 23 года - он весил 118 килограммов. Фото: alansalbiev Фото: Социальные сети

- Практически сразу после университета у меня появилось время и возможность заниматься собой. К 2010 году я пришел в самую свою оптимальную форму - 80 килограммов, - рассказал хабаровчанин Павел Дегтярев на странице марафона #меняйсяклучшему.

Таким Павел стал после похудения. Здесь его вес - 80 килограммов. Фото: alansalbiev Фото: Социальные сети

ОБЛЕНИЛСЯ

Через десять лет Павел вновь набрал лишние килограммы. Сказались сидячая работа, неоптимальное питание и лень. Хабаровчанин себя запустил, но периодически пытался выправить ситуацию с весом. Бессистемные диеты и занятия спортом результатов не приносили - весы показывали 94,7 килограмма. Тогда мужчина и стал участником марафона.

- В проект пошел не за оптимальным весом, а за комплексным подходом к оздоровлению, - добавил хабаровчанин.

За месяц Павлу удалось похудеть почти на четыре килограмма.