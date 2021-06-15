Пулеметы и жидкий азот: масштабная выставка военной техники прошла в Хабаровске

Масштабная выставка военной техники прошла в Хабаровске Фото: Максим ТОНКИХ

14 июня на хабаровской набережной у Стадиона имени Ленина прошла акция штаба Восточного военного округа «Военная служба по контракту - Твой выбор!». Гости мероприятия смогли насладиться выступлением оркестра, посетить выставку военной техники и даже оставить заявку на службу по контракту.

Примерно с десяток детей кружит вокруг БТР-80, желая узнать, что внутри. Товарищи военные аккуратно подхватывают детей и садят их в кабину. Ребятам, однако, быстро надоедает нахождение в ней, так что они почти сразу выпрыгивают и бегут к другой. И так, пока каждая машина не будет изучена вдоль и поперек.

Масштабная выставка военной техники прошла в Хабаровске Фото: Максим ТОНКИХ

Пока идет подготовка к выступлению, дети гоняют родителей от стенда к стенду. Пистолеты, автоматы, «шпионская» радиотехника – мечта любого мальчишки, когда-либо игравшего в «войнушку» во дворе. Здесь дают подержать оружие в руках и примерить на себя защитные костюмы, каски, щиты и пр. Девочкам это не так интересно, но и для них найдется занятие: недалеко расположилась палатка с научными фокусами, где детям дают замороженные в жидком азоте кукурузные палочки и поливают этим же газом руки. Звучит жутко, но в действительности все безопасно: жидкий азот почти сразу испаряется на воздухе.

– Классно, что тут много развлечений для детей. Им не только разрешают забираться на военную технику, но и еще показывают фокусы с жидким азотом. Я далека от всей этой милитаристской темы, но приятно, что в городе проводят подобные мероприятия и учат детей патриотизму, – говорит хабаровчанка Диана Кацко.

Масштабная выставка военной техники прошла в Хабаровске Фото: Максим ТОНКИХ

Военная техника привлекает не только детей, но и взрослых.

- Даже мне хочется сесть в эту технику, узнать все в подробностях. Думаю, молодых людей это тоже очень привлекает. Я видела, как они заходят в палатки и изучают эти стенды с условиями службы по контракту, – рассказывает гостья мероприятия.

Пришло время для концерта. Первым выходит оркестр. Медно-духовые настраиваются на си-бемоль, яркими акцентами из общего шума выделяется ксилофон, ударные бьют в натянутую мембрану, как бы зазывая зрителей. Наконец, вперед выходит дирижер и легким движением рук заставляет полсотни музыкантов сыграть поппури из военных песен. «Темную ночь» сменяет Вальс №2 Шостаковича; за ними следует гимн российской армии «Служить России»; неожиданно звучит эстрадный хит Джо Дассена «Под небом Парижа».

Масштабная выставка военной техники прошла в Хабаровске Фото: Максим ТОНКИХ

Добавили в выступление и лирики. Оркестр замолкает на время, давая вступить скрипке. На сцену выходит женщина в роскошном платье цвета темного шоколада, она играет женскую партию из песни «Призрак Оперы» из одноименного мюзикла. Оркестранты встают перед ней на колени. Как только скрипка заканчивает свою партию, тромбоны, трубы и ударные пронзают пространство вокруг сцены мужской партией. В конце женский и мужской «голоса» сливаются воедино – и мелодия приходит в гармонию.

Масштабная выставка военной техники прошла в Хабаровске Фото: Максим ТОНКИХ

Выступление оркестра на этом не заканчивается – его сменяют караульные в зелено-красной форме с ружьями в руках. Их движения точны и ритмичны, ружья перескакивают из руки в руку, а оркестр задает этому действию темп. Зрители заворожены, и пока этот эффект не прошел, на площадку выбегают военные в камуфляже и с боевой раскраской на лице. Двое раскрывают сигнальные огни, и на гостей вырывается оранжевый дым. Начинается показательное выступление с элементами рукопашного боя. Бойцы строятся по парам и по очереди кладут друг друга на лопатки.

Далее начинается самый настоящий боевик: в центр выходит боец в балаклаве и берет в «заложники» всех солдат. Всех, кроме одного: этому самому герою предстоит вырвать своих товарищей из вражеского плена. Он в одиночку кладет врагов на землю и выручает сослуживцев. В конце они выстраиваются в «живую» башню, и герой развеивает над головой флаг подразделения. Выбегают солдаты с автоматами и открывают воздушный огонь. На этом выступление завершается. Можно было заметить, как некоторые взрослые дрогнули от автоматной очереди, а детей это ничуть не напугало. Напротив, как закончилось выступление, они тут же побежали собирать гильзы.

Масштабная выставка военной техники прошла в Хабаровске Фото: Максим ТОНКИХ

Зрители начинают расходиться. Многим больше интересны аттракционы, за сценой даже выстроилась длинная очередь из людей, желающих прокатиться на машинах или колесе обозрения. Где-то у входа на набережную одинокий художник маслом изображает архитектурный пейзаж на холсте. А на другом конце набережной, у поющих фонтанов двое ребят из колледжа искусств играют на пианино песни Beatles, «Наваждение» Рахманинова и музыку к фильму «Амели».