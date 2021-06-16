Научное открытие сделали школьники, спасая редких черепашек в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Школьники и учителя села Троицкое смогли сохранить жизнь 20 особям дальневосточной краснокнижной черепахи. Ребята пошли на риск и поставили эксперимент над пресмыкающимися. Выжить удалось не всем черепашатам, но большая их часть вернулась домой, а школьники сделали открытие.

Научное открытие сделали школьники, спасая редких черепашек в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

НЕСПЯЩИЕ В ТРОИЦКОМ

История черепашат началась в сентябре 2020 года. Тогда из шестой кладки в инкубаторе очень поздно вылупилось потомство черепашек. Ученые решили оставить малышей на всю зиму. Рискованно, но другого выхода просто не было. Следить за состоянием новорожденных вызвались инициативные школьники.

- Зимовали черепахи очень интересно, с научными открытиями. К примеру, как биолог по образованию, я знаю, что, согласно теории, хладнокровные животные при снижении температуры впадают в анабиоз. И чем ниже температура, тем «замороженнее» должна быть особь, - рассказал Дмитрий Кришкевич, педагог центра внешкольной работы села Троицкое.

Научное открытие сделали школьники, спасая редких черепашек в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Но на деле исследователи увидели совершенно противоположную картину. При температуре воздуха +6+7 градусов происходило полное обездвиживание черепашек, а при приближении столбика термометра к нулю – малыши пробуждались, становились активными и выходили на поверхность. Педагог сделал вывод, что у животных, скорее всего, сработал защитный механизм. Черепахи проснулись, чтобы переместиться в более комфортные условия.

Научное открытие сделали школьники, спасая редких черепашек в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

БЕГИТЕ ДОМОЙ

Всего в эксперименте участвовал 31 черепашонок. 11 особей не смогли пережить зиму и погибли. 20 малышей выжили и отправились в естественную среду обитания – Иннокентьевское озеро.

- Иннокентьевское озеро было выбрано нами не просто так. Здесь каменистый грунт и побережье, точно такие же, как и в озере Гасси на территории Анюйского заповедника, где живут и откладывают яйца дальневосточные черепахи. На озере черепашата не попадут под волнения при любых штормах, - добавил Дмитрий Кришкевич.

Научное открытие сделали школьники, спасая редких черепашек в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ПЕРВЫЙ РАЗ

Как подчеркнули в пресс-службе ФГБУ «Заповедное приамурье», такая ситуация для кроснокнижных рептилий беспрецедентная. Ранее никто не решался на организацию зимовки для черепашек. Но оставить умирать целое потомство редких пресноводных исследователи просто не могли.

Научное открытие сделали школьники, спасая редких черепашек в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Показатель выживаемости в 66 процентов демонстрирует, что эксперимент удался. Спасти 20 особей из 31 – это очень хороший результат, - объяснил педагог.

Этим летом ребятам одобрили закладку в инкубаторы 500 яиц рептилий, находящихся на грани вымирания с 2001 года. Фиксировать весь процесс ребята будут на новую камеру.