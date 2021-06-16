Членов этнической группы задержала ФСБ в ЕАО: в ней состояли военные и выходцы с Кавказа

Члены группы вымогали деньги у военных и гражданских

В Еврейской автономии задержали десятерых членов этнической преступной группы. В нее входили выходцы из Северного Кавказа и военные Биробиджанского гарнизона, причем как контрактники, так и срочники. У членов ОПГ прошли обыски.

- Члены группы вымогали деньги у военных и гражданских, - рассказал «КП» источник в силовых структурах. - В случае отказа - угрожали избить.

В дома членов группировки ФСБ и СОБР нагрянули в июне

По информации источника, члены группы «причастны к насилию в отношении полицейского». Что именно имеется ввиду - собеседник не уточнил. По неподтвержденным данным, речь идет о побоях.

В дома членов группировки ФСБ и СОБР нагрянули в июне. По предварительной информации, задержания проводились и военной части. Силовики изъяли бронежилеты, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов. Также были найдены «левые» банковские карты.

Силовики изъяли бронежилеты, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов

Официальные структуры ситуацию не комментируют. «КП» следит за развитием событий.