Настоящее чудо: самые красивые журавли в мире вернулись в Хабаровский край Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Грациозные японские, или, как их еще называют, уссурийские журавли вернулись в Хабаровский край. Одни из самых красивых птиц в мире прилетели в регион из зимней миграции, чтобы создать семьи.

НЕПОВТОРИМАЯ ГРАЦИЯ

Уникальные японские журавли считаются одними из самых крупных в своем семействе. Грандиозные птицы в росте не уступают людям. В среднем высоченные журавли достигают 158 сантиметров. Размах их крыльев просто поражает! Он варьируется от 220 до 250 сантиметров.

В одном существе сосредоточены мощь и грация. Редкие очевидцы восхищаются плавности их движений и внешней красоте. Изюминкой японского журавля считается красная «шапочка» на голове и свободная от оперения «маска» у клюва.

Ко всему прочему это еще и очень верная птица. Во многих культурах именно японский журавль - это символ большой любви и семейного счастья. Найдя себе пару, утонченные птицы не расстаются с ней и хранят верность до самой смерти.

Настоящее чудо: самые красивые журавли в мире вернулись в Хабаровский край Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ПТИЦА ЛЮБВИ

На хабаровской земле две пары удивительных птиц обосновались в Болоньском заповеднике и Шереметьевском парке. Здесь грациозных пернатых не тронут люди - территория находится в пограничной зоне, и попасть сюда простому обывателю сложно. Кроме того, место охраняемое, поэтому журавли чувствуют себя там спокойно. Судя по всему, влюбленные запланировали увеличить свою небольшую семью.

- В Шереметьевский парк стали слетаться не только японские журавли, но и другие редкие птицы. Все благодаря спокойной атмосфере и природным особенностям места, - рассказала Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Увидеть изящных пернатых простому прохожему достаточно сложно. Умные журавли тщательно выбирают место для своих гнезд. На нем должно быть много воды и питательных растений. В основном уссурийские журавли выбирают заболоченные низины рек. С осторожностью птицы относят к участкам, на которых недавно произошли пожары или часто бывают люди. Именно поэтому поймать настоящего журавля на камеру удается далеко не каждому.

- Приближение человека журавли чувствуют издалека и сразу же улетают. А так как они в основном находятся на мелких местах болот, подобраться к ним близко практически невозможно, - добавила Римма Андронова.

Настоящее чудо: самые красивые журавли в мире вернулись в Хабаровский край Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

РЕДКИЕ ГОСТИ

- Так как ареал обитания японских журавлей затрагивает южную часть Дальнего Востока, в Хабаровском крае мы их встречаем каждый год. Точно сказать, сколько журавлей прилетело в этом году, невозможно. Но мы смогли увидеть две пары. Численность этого вида так мала, что встретить хотя бы две пары - это большая удача, - объясняет Римма Андронова.

Как признаются ученые, раньше на зимовку японские журавли улетали на юг Китая. Однако из-за стремительного экономического роста страны места обитания журавлей высохли, и там появились производства. Новым местом отдыха зимой для птиц стала область Желтого моря и зона между Южной и Северной Кореей.