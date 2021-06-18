Полчища мошки наступают на Хабаровск: чего ждать, чем опасно, как спасаться Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровск пришла летняя жара, а это значит, наступил сезон дач и отдыха у воды. Но не спешите паковать корзинки на пикник: здесь поджидают миллионы мелких тварей, готовых отщипнуть от вас по кусочку кожи. Да, да, речь идет о раздражающей мошке, которая в этом году разошлась. Прошло только две недели июня, а хабаровчане уже жалуются на атаки черных полчищ. Чего ожидать от мошки летом 2021 года и как спастись от надоедливых насекомых – в материале «КП».

«НЕБО ЧЕРНЕЕТ»

О большом количестве мошки, в основном, говорят дачники, местные жители и военные из пригорода Хабаровска. Особенно любят насекомые заросли травы и места возле воды. Мошки прокусывают одежду, забираются под нее, путаются в волосах, лезут в глаза.

- Приехал на дачу, меня сразу облепила мошка. Поднял голову вверх, а небо черное. Окучивал картошку в костюме и сетке на лице, - рассказывают дачники.

Полчища мошки наступают на Хабаровск: чего ждать, чем опасно, как спасаться Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мошка пьет кровь с особой жестокостью. Эти насекомые выкусывают плоть и пускают под кожу ядовитую слюну. Как результат – зудящий волдырь. И это в лучшем случае.

- Самое страшное, что может произойти – аллергическая реакция на укус. В таких случаях поднимается температура тела до 38-39 градусов, могут возникнуть слабость, тошнота, головокружение, сыпь, отдышка, боль в груди, анафилактический шок, озноб, головная и мышечная боль, а также боль в суставах. В таких ситуациях необходимо сразу же обратиться к врачам. Если реакция не такая сильная, то не нужно чесать место укуса, так как на его месте в будущем может появиться некрасивая отметина, - рассказывают специалисты.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Считается, что приход мошки – это признак цветения клубники. Но о нашествии насекомых говорят и другие явления.

- В эту весну мы заходили с очень высоким уровнем воды, была достаточно сильно подтоплена пойма. Соответственно, образовалось очень много заводей и водоемов, где могут плодиться «товарищи кровососы». Ведь их личиночное развитие происходит именно в воде, - объяснил Кирилл Горохов, биолог, педагог детского эколого-биологического центра Хабаровска.

Рои мошкары рассредоточились по холодным местам у водоемов и в лесной зоне. В центре Хабаровска еще не было замечено массового скопления гнуса. Но ожидать стоит большого прихода.

Так как паводок еще не прошел, а на ближайшие двое суток в Хабаровске прогнозируется увеличение уровня Амура на 10-15 сантиметров, для надоедливых насекомых созданы все благоприятные условия для размножения. Ведь даже малые реки и небольшие озера уже переполнились водой.

- Исходя из текущей обстановки летом 2021 года хабаровчане рискуют словить большое количество кровососов, - добавил Кирилл Горохов.

ЗУД, УХОДИ!

Ослабить зуд и боль от укуса мошки можно с помощью льда, водного раствора с уксусом, а также выдавив ядовитые токсины из ранки. Не запрещается принять таблетку обезболивающего. Кроме того, стоит запастись бальзамом «Спасатель». Он также помогает уменьшить неприятные последствия от укуса.

КАК СПАСАТЬСЯ ОТ МОШКИ?

Полчища мошки наступают на Хабаровск: чего ждать, чем опасно, как спасаться Фото: Олег УКЛАДОВ

В природе существует огромное количество народных и профессиональных средств борьбы с кровососами. Какие из них работают лучше всего – это предмет ежегодных споров. Мы расскажем о самых, на взгляд заядлых дачников, эффективных.

В основном выделяется несколько чудодейственных средств от нападок мошкары.

1. ВАНИЛЬ

Она может быть использована в любом виде – от эфирного масла до кондитерской. В отличие от химикатов она имеет приятный запах и при этом дает нужный эффект. В виде масла ее можно нанести на тело. А порошковый кондитерский ванилин достаточно просто растворить в воде и поставить в нужное вам место.

2. ГВОЗДИКА

Специя тоже считается одним из действенных народных средств. Так как аромат у пряности нравится далеко не всем, чаще всего ее используют в виде эфирного масла и в малых количествах. Некоторые предлагают альтернативный способ использования масла гвоздики – нанести его на веер и обмахиваться. Так запах не будет раздражать на постоянной основе, а эффект не заставить себя ждать.

3. СПРЕИ-РЕППЕЛЕНТЫ

Химический аэрозоль рефтамид также полюбился борцам с кровососами. Однако в отношении этого средства стоит обратить внимание на направленность.

- Что касается средств защиты, то здесь мнения расходятся. Важно учитывать, что химические средства, которые помогают только от комаров и мошек эффективнее, чем те, которые якобы помогают и от комаров, и от клещей, и от мошек. Для всего свои препараты используются. Любая гибридизация дает эффект, когда средство действует на всех кровососов, но чуть-чуть, - объяснил Кирилл Горохов.

4. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Этот вариант больше подойдут дачникам, охотникам и рыбакам. Шляпа или панама с пришитой сеткой может спасти не только от гнуса, но и от солнечного удара. Лайфхак для усиления эффекта – можно капнуть эфирном маслом на сетку, чтобы гнус вообще не обратил на вас внимания.

- Я бы еще посоветовал запастить спиралями. Как по мне, они действуют лучше всего, - заключил биолог.