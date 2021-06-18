Гроза и до +24: синоптики рассказали, как долго задержится жара в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Наконец-то в выходные дожди обойдут Хабаровск. Притом в прямом смысле. Сейчас на территории Хабаровского края усиливается охотоморской антициклон. Однако именно краевую столицу непогода не затронет.

- Максимум, чего стоит ожидать - это небольшого дождя сегодня вечером или ночью. Но в целом больших изменений погоды в Хабаровске мы не ждем, - рассказала Галина Брынцева, начальник долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В выходные дни погода будет без существенных осадков, что не может не порадовать любителей активного отдыха на природе. Сохранятся восточный и северо-восточный направления ветра от 5 до 10 метров в секунду. Кроме того, из-за повышенной облачности сегодняшняя ночь будет достаточно теплой, от +14 до +16 градусов, а вот к воскресенью немного похолодает. Ночью ожидается от +10 до +12 градусов. Днем в субботу и воскресенье столбик термометра будет держаться от +22 до +24 градусов.

- В начале недели ничего серьезного мы не ждем. Осадки не ожидаются, - добавила Галина Брынцева.

Однако есть вероятность, что 23 июня в краевой столице пройдет кратковременный дождь грозового характера. С начала недели ночью температура воздуха будет держаться от +12 до +14 градусов, а днем - от +25 до +26 градусов.