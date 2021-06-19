Магаданского депутата проверяют на браконьерство после фото с надписью из десятков туш гусей

Фото вызвало бурную реакцию пользователей, которые насчитали на снегу около полутора сотен тел птиц. Фото: @hunting_in_siberia Фото: Социальные сети

В социальных сетях обсуждают снимок, на котором человек с ружьем фотографируется на фоне туш гусей. Из диких птиц на снегу выложена надпись «Чукотка 2021». В человеке на снимке узнали депутата Магаданской областной думы Александра Крамаренко.

Снимок с тушами гусей был опубликован в сообществе охотников, но позже удален. Фото вызвало бурную реакцию пользователей, которые насчитали на снегу около полутора сотен тел птиц. По неподтвержденным данным, фотография появилась в сети до начала сезона охоты на Чукотке - он открывается 15 мая.

- Как-то это неправильно, - писали пользователи под резонансным снимком.

- Куда столько?

- Голодающее население страны.

В человеке на фото признали депутата Магаданской областной думы Александра Крамаренко. «КП» подтвердить эту информацию не удалось - указанный на сайте областного парламента телефон народного избранника не отвечает.

Однако партия, в которой состоит депутат, приостановила его членство в связи с тем, что «журналисты подозревают Александра Крамаренко в браконьерстве после публикации в социальных сетях фотографии человека, рядом с надписью: «Чукотка 2021» выложенной из птиц» до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов.

Александр Крамаренко. Фото: Магаданская областная дума

- Снимок был опубликована в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая, но позже удален. Стоит отметить, что сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая в следствие чего мог быть нарушен закон по статье «Незаконная охота», - говорится в сообщении политической партии.

Проверку по данному факту проводит прокуратура Чукотки. По информации ведомства, снимок был опубликован гораздо позже.

- Установлено, что 20 мая в социальных сетях размещена информация о результатах охоты на птиц, сообщающая о возможных нарушениях требований законодательства. Указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная охота», - сообщила пресс-служба прокуратуры Чукотского АО.

Максимальное наказание по статье - от трех до пяти лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.