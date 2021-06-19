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Общество19 июня 2021 10:22

Без инсулина и связи: экстремал с сахарным диабетом три дня выживал в тайге Хабаровского края

Мужчина пропал во время сплава, сил у него хватило только на то, чтобы вылезти из водоема
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Обессиленный, одинокий, подавленный, мужчина ждал спасателей на берегу реки

Обессиленный, одинокий, подавленный, мужчина ждал спасателей на берегу реки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Найти и помочь пропавшему во время сплава 50-летнему мужчине удалось спасателям края. Несколько дней путешественник провел на берегу реки в одиночестве. Сообщения и пропаже мужчины поступили 13 июня.

ДО ФИНИША ДОБРАЛСЯ ЛИШЬ ОДИН…

Виктор Н. в свои 50 лет ведет активный образ жизни, несмотря на проблемы со здоровьем. Его особенная страсть - сплавы. 11 июня Виктор Н. и его друг на двух лодках отправились покорять речку. Однако до конечной точки путешествия мужчина уже не смог добраться.

- Мужчина болен сахарным диабетом, и его пропажа как раз была связана с резким ухудшением состояния здоровья прямо во время сплава. Ему удалось причалить к берегу и выбраться из лодки, но вот пройти несколько километров, чтобы найти товарища, мужчина был уже не в силах. Сообщить о том, что с ним случилось, он тоже не мог, сотовой в районе реки нет, - сообщила Ольга Оботурова, официальный представитель краевого комитета по гражданской защите.

О пропаже Виктора Н. по номеру «112» сообщил его товарищ, на пару с которым он и сплавлялся. Мужчина объяснил, где территориально стоит искать друга.

ДОЖДАЛСЯ!

Поиски продлились три дня. Полицейские и краевые спасатели изучили каждый метр пути, по которому следовал Виктор Н. Путь оказался не из легких.

- Уровень воды в реке сейчас небольшой, но течение очень сильное. Далеко не везде можно пройти на лодке, поэтому часть пути прошли пешком по глухой тайге. Диких животных в этих местах очень много, накануне охотники видели медведицу с медвежатами в районе наших поисков. Но мы очень надеялись найти человека и понимали, что если он жив, то находится в гораздо большей опасности, чем мы, - рассказал Вячеслав Гусятников, заместитель начальника краевого поисково-спасательного отряда.

Виктора Н. нашли на берегу Умальты. Обессиленный, одинокий, подавленный, мужчина ждал спасателей или своей погибели. Но прибывшие спасатели на месте быстро и грамотно оказали Виктору Н. медицинскую помощь, после чего ему стало чуть лучше. Вместе с другом Виктора на автомобиле отправили в поселок Чегдомын.

ПОДУМАЙТЕ ЗАРАНЕЕ

Краевой комитет по гражданской защите напоминает, что людям, страдающим серьезными, хроническими заболеваниями, лучше вовсе отказаться от тяжелых путешествий. Кроме того, на сложные маршруты не стоит выходить в одиночку даже подготовленным и совершенно здоровым туристам.

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