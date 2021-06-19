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Происшествия19 июня 2021 12:39

Подросток хотел заняться скалолазанием и сорвался в шахту лифта в Хабаровске

Практиковаться парень решил в недостроенном доме
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Парень забрался на 18 этаж недостроя и не увидел шахту лифта

Парень забрался на 18 этаж недостроя и не увидел шахту лифта

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Индустриальном районе 16-летний подросток упал в шахту лифта. Парень с друзьями решил попрактиковаться в скалолазании. Для этого ребята выбрали недостроенный многоэтажный дом.

ЧП случилось около 17:00 часов на улице Рокоссовского, 24. Парень забрался на 18 этаж недостроя и не увидел шахту лифта. По предварительным данным, подросток оступился и сорвался вниз. Парень получил серьезные травмы и погиб на месте.

- Выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка на предмет отсутствия охраны и ограждения территории недостроенного объекта, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что меры реагирования будут приняты, если на то будут основания.

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