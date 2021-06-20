Четыре способа получаться на фото лучше: советы хабаровского фотографа

Все чаще люди пользуются услугами фотографов, чтобы иметь возможность выложить красивые фото в свой Instagram и просто на память, но иногда они не знают, как выглядеть на фото лучше или что сделать, чтобы кадр получился хорошим. Хабаровский фотограф Ксения (@photo_ksenichka_khv) занимается фотосъемкой уже 2 года, отучилась в фотошколе, но и по сей день не останавливается, а совершенствуется и дальше. Она поделилась своими советами, как получаться на фото лучше.

Первым и самым главным Ксения считает, что нужно тщательно выбирать фотографа, не только по портфолио, но и по человеческим факторам. Потому что, если найти фотографа, который располагает к себе, вам будет намного легче раскрепоститься на фото, от этого снимки будут радовать и вас, и всех ваших подписчиков. Ну, а если вас фотографирует знакомый человек, вам будет еще проще открыться кадру и сделать идеальный снимок. На фото ниже видно, что на первом варианте модель скованная и не выходит на контакт с фотографом, а на втором фото девушка выбрала сама фотографа, пообщавшись с ним. Разница между кадрами очевидна. Сразу становится понятно, какое фото больше притягивает взгляд.

Четыре способа получаться на фото лучше: советы хабаровского фотографа

Вторым способом считается тщательно продуманный образ. С каким светом вы бы хотели фото, в какой позе, на какой локации, какое настроение будет присутствовать на фото, какая одежда и аксессуары. Но, просто взять картинку с интернета и повторить ее – невозможно.

- Во-первых, повторить кадр в точности не получится потому что, у всех разная мимика, разное телосложение и просто разное видение. А во-вторых фотография – это творческий полет каждого, делайте чувствами, эмоциями. На первом снимке мы пытались повторить популярную картинку из интернета, но получилось неестественное и скованное фото, на втором же снимке, мы попросили модель расслабиться и встать, как удобней и снимок уже выглядел намного интереснее. Так мы показали, что именно повторить чужое фото в точности не получится. Помните, крутое фото зависит от хорошего бэкграунда, - говорит Ксения.

Четыре способа получаться на фото лучше: советы хабаровского фотографа

Третий способ – это доверие. Не зависимо от того кто вас снимает: друг, подруга, или незнакомый фотограф – доверие это главное. Доверяйте, даже если человек с небольшим опытом, даже если вы очень переживаете, доверяйте. Важна связь между вами и фотографом. Верьте, что человек может сделать для вас качественные фото. Верьте, что человек сможет помочь осуществить вашу задумку. Расслабьтесь и доверьтесь, если фото не получится, то это будет лишь опытом и не все зависит только от вас. На фото девушка доверилась и вышло хорошее фото.

Четыре способа получаться на фото лучше: советы хабаровского фотографа

Четвертый способ, как важная составляющая для Ксении – это настрой. Для того чтобы создавались хорошие кадры - нужен хороший настрой! Если его нет, то, какие бы вы образы не подготовили, какую бы вы студию не сняли – ничего не получится.

- Важно отбросить свои комплексы, барьеры в своей голове и принять себя. Каждый раз, когда вы думаете, что делаете что-то смешное или на ваш взгляд «слишком глупое» - это будет самым лучшим кадром, - уточняет фотограф.

Четыре способа получаться на фото лучше: советы хабаровского фотографа

На фото показаны настроения девушки, на первом она «давила» из себя улыбку и снимок получился не цепляющим, на следующем фото мы пришли в другой день на то же место, в той же одежде, но уже с другим настроением и фото получились атмосфернее и загадочнее.

По этим несложным советам можно получить фото, которые будут отражать настроение и атмосферу происходящего. Такие фото помогут запомнить вам то, что вы чувствовали и переживали в этот этап жизни.