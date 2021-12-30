Учитель из Магадана отправился на шоу «Давай поженимся» Фото: Социальные сети

Учитель истории из Магадана Константин Зеленский стал гостем шоу «Давай поженимся» на «Первом канале». В своем инстаграм-аккаунте мужчина показал, как ведется подготовка к съемкам.

Жених к встрече с ведущими и невестой подготовился основательно.

«Везу с собой икру, рыбу. Буду кормить Ларису и Розу в прямом эфире, чтобы не бомбили сильно», - рассказал Константин в сториз.

На шоу преподаватель отправился вместе со своим другом и отметил: билеты им оплатили. Гостиницу, такси и прочие расходы - тоже.

Почему вдруг решил пойти искать счастье в семейной жизни на телешоу, Константин пока держит в секрете.

«За последние две недели пересмотрел выпусков 60, наверное, моя жизнь не будет прежней», - смеется педагог.

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