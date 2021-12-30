Учитель из Магадана отправился на шоу «Давай поженимся»
Фото: Социальные сети
Учитель истории из Магадана Константин Зеленский стал гостем шоу «Давай поженимся» на «Первом канале». В своем инстаграм-аккаунте мужчина показал, как ведется подготовка к съемкам.
Жених к встрече с ведущими и невестой подготовился основательно.
«Везу с собой икру, рыбу. Буду кормить Ларису и Розу в прямом эфире, чтобы не бомбили сильно», - рассказал Константин в сториз.
На шоу преподаватель отправился вместе со своим другом и отметил: билеты им оплатили. Гостиницу, такси и прочие расходы - тоже.
Почему вдруг решил пойти искать счастье в семейной жизни на телешоу, Константин пока держит в секрете.
«За последние две недели пересмотрел выпусков 60, наверное, моя жизнь не будет прежней», - смеется педагог.
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