Наталья Африканова: «Тари Лэнд» к концу 2022 года запустит полный цикл медицинских услуг в одном месте»

Наталья Африканова, управляющая группой компаний «Тари». ФОТО: предоставлено героем программы

Этот год группа компаний «Тари» в Хабаровске завершает с достойными результатами, которые уже успели оценить клиенты клиник. В частности, удалось закупить новое медицинское оборудование, специалисты сделали шаг вперед в цифровой стоматологии, обновили светильники, кресла и многое другое. Как рассказала управляющая группой компаний «Тари» Наталья Африканова, в «Лэнде» планируется расширение практически на 200 квадратов, это еще один этаж. Также установят лифт.

- Мы надеемся к концу 2022 года стать полным циклом. Сейчас даже в медосмотр перед садиком включен гинеколог, уролог, на что в нашей клинике спроса не было, а сейчас есть. Мы стараемся прислушиваться к нашим пациентам. Для меня самый невосполнимый ресурс - это время. Вот сейчас минус 35, и бегать из одной поликлиники в другую и искать специалистов… ну, мне этого времени жалко. Наши клиенты смогут получить услугу в одном месте.

Наталья Викторовна рассказала, что в детской практике для лечения зубов до трех лет используется наркоз. Это севоран - газ, при котором ребеночек засыпает. Но не нужно думать, что он подышал газом, и на этом все.

- Во-первых, мы работаем со ртом, нам нужен доступ. Мы в любом случае берем вену, нам нужен контроль крови, давления, сердца, ставим аппараты. И с малышами мы работаем под наркозом. Во взрослой практике используем седацию. Я сама боюсь стоматологов, поэтому очень трепетно отношусь к пациентам. Пациент находится в сознании. У него такое состояние, когда ему все равно. Люди сравнивают состояние с легким сном, кому-то даже снятся сны. Это очень удобно. Сегодня наши дети, они уже другие, другого поколения. Они не видели бормашин, сверлений. Но люди старшего поколения захватили ту стоматологию, где для того чтобы поставить мышьяк, нужно было проткнуть зуб, попасть в нерв. Сегодня этим людям объяснять, что это не больно, бесполезно. Это внутри, где-то в подсознании сидит. И в этой ситуации хорошо, когда приходит доктор и дает лекарство, пациент пребывает в состоянии легкого сна. И самое главное - люди быстро выходят из него.

- Вы знаете, если взять статистику, в 70-е годы у детей до трех лет кариеса практически не было - 0,1%, в 2000 -16-17%, в 2016 - уже 73%. Мы сами своими руками это творим. Во-первых, у нас пища стала гомогенизированная, рафинированная. Приходит папа, который кушает мясо, его спрашивают, что ест его ребенок. Он отвечает, что только малоежку. У нас же телевизоры вкладывают нашим детям - йогурты, малоежки, уже кем-то пережеванные продукты. То есть зубная система - она просто перестает быть актуальной. Очень много говорят о причинах появления кариеса, но все-таки одна из самых понятных - инфекционный фактор. То есть у здорового ребенка, который родился стерильным, во рту нет микробов, способных съедать зубы. Откуда они тогда могут появиться? Однажды я наблюдала картину, когда пациентка в четыре года кормила ребенка смесью. Она спросила, может ли дать сок ему после наркоза, на что получила отказ. Оказывается, ее ребенок не пьет воду. И это был для меня второй звоночек. Я поняла, что не могу до нее достучаться. Но самое страшное, во рту полный бардак. Если у мамы во рту такой конгломерат микробов, то ребенок обречен на то, чтобы страдать.