Съедобные букеты, смартфоны и белье: самые популярные подарки на Новый 2022 год в Хабаровском крае

Какие подарки стали самыми популярными среди хабаровчан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно сервис по поиску работы SuperJob проводил исследование, в ходе которого было выяснено, что самые ожидаемые подарки для мужчин - это любовь и внимание второй половины, а у женщины драгоценности и гаджеты.

- Больше всего мужчины хотят получить в подарок на Новый год от своей второй половины нечто нематериальное - любовь и внимание, но, вероятно, они немного лукавят, второй по популярности запрос - гаджеты. Замужние женщины чаще предпочитают драгоценности, а незамужние - гаджеты. В опросе приняли участие три тысячи представителей экономически активного населения, состоящего в браке или отношениях, - сообщил сервис SuperJob в своем релизе.

Редакция «КП» - Хабаровск» провела свой опрос, в котором выяснила, какие подарки являются самыми желанными, а какие чаще всего выбирают дарители. Так, при выборе подарка самым популярным стало белье - постельное и нижнее. Эти подарки чаще всего выбирают женщины: постельное - родителям, нижнее белье и домашнюю одежду - подругам и вторым половинкам.

- Хорошее белье - это то, что многие считают излишеством, предметом роскоши. Я обычно дарю такое, что чаще всего сами себе не покупают, - рассказывает хабаровчанка Людмила.

Электроника стала не только популярным, но и желанным подарком. Новый смартфон, планшет для работы или даже видеокарта - такие подарки предпочитают дарить мужчины, а получить хотели бы и мужчины, и представительницы прекрасного пола.

Еще одним трендом праздника в этом году стали букеты: колбасные и конфетные. Их с удовольствием дарят и получают как мужчины, так и женщины.

- Это отличный вариант, когда ничего в голову не приходит. Такой букет, особенно в новогоднем оформлении, и выглядит красиво, и съесть его потом можно. Главное, знать, что предпочитает тот, кому даришь - сладкое или мясные деликатесы, - делится хабаровчанин Денис.

В целом, большая часть хабаровчан предпочитает дарить практичные подарки: нечто, что можно надеть на себя, выпить, съесть или использовать ежедневно. Сувениры выбирают очень немногие, но при этом тоже стараются, чтобы у сувенира было практическое применение: подарочная кружка, игрушка в машину или сувенирное полотенце.