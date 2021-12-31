Подарок для каждого

Новый год - это время чудес, новых надежд, мечтаний и планов. Они есть у всех без исключения, в том числе у воспитанников детского дома №20 в поселке Хурба. Уже по традиции в преддверии Нового года дети пишут письма Деду Морозу с просьбой исполнить самые заветные желания. Роль волшебников на себя берет команда ООО «РН-Комсомольский НПЗ». Уже много лет завод дружит с детским домом и радует его воспитанников.

Подарок для каждого

По традиции ребята подготовили праздничное представление, на которое пригласили друзей в лице сотрудников Комсомольского НПЗ. Торжество удалось на славу - дети пели и плясали, было и небольшое приключение. Кощей и Баба-Яга не на шутку напугали гостей представления: злодеи сломали часы, без которых Новый год мог не наступить. Ребятам пришлось встать на защиту праздника и выполнять веселые задания, чтобы спасти Новый год.

После героического спасения праздника на представление прибыл Дед Мороз. Открыв свой волшебный мешок, он попросил помочь ему достать все подарки, ведь их оказалось очень много. Детский дом получил от работников Комсомольского НПЗ профессиональный фотоаппарат Sony и мультифункциональное устройство для печати и сканирования, каскад сладостей для детей и педагогов, два ящика мороженого, оборудование для мини-парикмахерской, наборы для творчества и, конечно же, исполнение желания каждого воспитанника.

Подарок для каждого

Желания у детей были совершенно разные. Ребята получили скейтборды, мягкие игрушки, коньки, машины, управляемые с телефона, новейшие наборы Lego, спортивную форму, футбольные бутсы, наборы для рисования, косметику, сертификаты в магазины и салоны услуг, часы.

Далеко не каждый подарок получилось найти сразу, некоторые пришлось «выписывать» из столицы, но все желания детей исполнились.

Подарок для каждого

- Впечатления от праздника самые замечательные. В Новый год мечты должны сбываться, и мы рады, что наши дети получили радость и веселое настроение, - рассказала Нина Ладина, педагог-психолог детского дома №20.

Праздник удался на славу. В Новый год нам всем хочется верить в сказку и сделать что-нибудь хорошее: обнять детей, чтобы подарить им немного тепла и любви, которой нам всем порой не хватает.