Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Новым годом Фото: Правительство Хабаровского края

В последний день 2021 года со словами поздравления выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Уважаемые жители Хабаровского края. Дорогие друзья. Совсем скоро часы отмерят еще один год – Новый 2022 год. Верю, что каждый из нас с нетерпением ждет того самого момента, когда любое желание, мечта или идея обретут силу и воплотятся в жизнь. Но не стоит забывать – мы сами способны на многое. И уходящий год это доказал. Пандемия вновь попыталась внести свои коррективы, но мы справились. Экономика края восстанавливается и уже превысила показатели 2019 года. Благодарю каждого за оказанное мне доверие. У нас с вами уже есть общие достижения. Отремонтированные дороги, новые школы, больницы, детские сады и жилые дома. Благоустроены общественные пространства. Все это малая часть задач, которые мы реализовали сообща и при активной поддержке федерального центра и нашего президента Владимира Владимировича Путина, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что второй пандемийный год оказался не самым легким, однако и это испытание Хабаровский край смог преодолеть.

- 2021 год был непростым, но динамичным. Богатым на важные политические, экономические и общественно значимые события. Они станут прочным заделом для будущего. Я глубоко убежден, только вместе мы сможем их осуществить. Дорогие друзья, пусть праздничные дни будут наполнены радостью и верой в лучшее. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет. С новым годом!