Стало известно, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в январе 2022 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мобильные пункты вакцинации не прекращают свою работу в новогодние праздники. По информации краевого минздрава, расписание работы изменится, но даже 1 января привиться от коронавируса будет возможно. Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в январе 2022 года
31 ДЕКАБРЯ
ХАБАРОВСК
1. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.
Режим работы: с 7:00 до 20:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.
Режим работы: с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
БИКИН
1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
1 ЯНВАРЯ
ХАБАРОВСК
1. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.
Режим работы: с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
БИКИН
1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2 ЯНВАРЯ
ХАБАРОВСК
1. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.
Режим работы: с 7:00 до 20:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.
Режим работы: с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
БИКИН
1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
3, 4, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ
ХАБАРОВСК
1. «Центр Здоровья» на базе КГБУЗ «Вивея». Улица Запарина, 88.
Режим работы: с 9:00 до 15:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Пункт вакцинации на «красной линии» Хабаровска. Улица Муравьева-Амурского, 44/Волочаевская, 150 (здание Сбербанка).
Режим работы: с 10:30 до 15:30.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
3. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.
Режим работы: с 12:00 до 18:00.
Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
4. Торговый центр «ЭВР». Улица Суворова, 51. От центрального входа налево, вход через магазин.
Режим работы: с 12:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
5. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.
Режим работы: с 12:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
6. Торгово-развлекательный центр «Стрелка». Улица Карла Маркса, 202.
Режим работы: с 11:00 до 15:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
7. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54. Центральный вход, налево.
Режим работы: с 10:00 до 16:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
8. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
9. Кинотеатр «Хабаровск. Улица Стрельникова, 4.
Режим работы: с 11:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
10. Автовокзал Хабаровска.
Режим работы: с 9:00 до 14:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
11. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.
Режим работы: с 7:00 до 23:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
ВЯЗЕМСКИЙ
1. Дом культуры. Площадь 40-летия Победы.
Режим работы: только 3, 5 и 8 января с 8:00 до 14:00.
Выходной: воскресенье-пятница.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
БИКИН
1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Центральная библиотека имени Н. Островского. Улица Сидоренко, ½.
Режим работы: с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
ЧЕГДОМЫН
1. Районный дом культуры.
Режим работы: 4 января – с 10:00 до 12:00;
6 января - с 10:00 до 12:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
АМУРСК
1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».
Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.
Суббота с 10:00 до 13:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
1. ТЦ «Арбуз», 3 этаж. Улица Пушкина, 1.
Режим работы: 4 января – с 14:00 до 16:00;
5 января - с 14:00 до 16:00;
6 января - с 14:00 до 16:00;
8 января - с 10:00 до 14:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
7 и 9 ЯНВАРЯ
ХАБАРОВСК
1. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.
Режим работы: с 7:00 до 20:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.
Режим работы: с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
3. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.
Режим работы: с 12:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
БИКИН
1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.
Режим работы: круглосуточно.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
АМУРСК
1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».
Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.
Суббота с 10:00 до 13:00.