Стало известно, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в январе 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильные пункты вакцинации не прекращают свою работу в новогодние праздники. По информации краевого минздрава, расписание работы изменится, но даже 1 января привиться от коронавируса будет возможно. Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае в январе 2022 года

31 ДЕКАБРЯ

ХАБАРОВСК

1. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.

Режим работы: с 7:00 до 20:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

БИКИН

1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

1 ЯНВАРЯ

ХАБАРОВСК

1. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

БИКИН

1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2 ЯНВАРЯ

ХАБАРОВСК

1. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.

Режим работы: с 7:00 до 20:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

БИКИН

1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

3, 4, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ

ХАБАРОВСК

1. «Центр Здоровья» на базе КГБУЗ «Вивея». Улица Запарина, 88.

Режим работы: с 9:00 до 15:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Пункт вакцинации на «красной линии» Хабаровска. Улица Муравьева-Амурского, 44/Волочаевская, 150 (здание Сбербанка).

Режим работы: с 10:30 до 15:30.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

3. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.

Режим работы: с 12:00 до 18:00.

Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

4. Торговый центр «ЭВР». Улица Суворова, 51. От центрального входа налево, вход через магазин.

Режим работы: с 12:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

5. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.

Режим работы: с 12:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

6. Торгово-развлекательный центр «Стрелка». Улица Карла Маркса, 202.

Режим работы: с 11:00 до 15:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

7. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54. Центральный вход, налево.

Режим работы: с 10:00 до 16:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

8. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

9. Кинотеатр «Хабаровск. Улица Стрельникова, 4.

Режим работы: с 11:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

10. Автовокзал Хабаровска.

Режим работы: с 9:00 до 14:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

11. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.

Режим работы: с 7:00 до 23:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ВЯЗЕМСКИЙ

1. Дом культуры. Площадь 40-летия Победы.

Режим работы: только 3, 5 и 8 января с 8:00 до 14:00.

Выходной: воскресенье-пятница.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

БИКИН

1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Центральная библиотека имени Н. Островского. Улица Сидоренко, ½.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ЧЕГДОМЫН

1. Районный дом культуры.

Режим работы: 4 января – с 10:00 до 12:00;

6 января - с 10:00 до 12:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

АМУРСК

1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».

Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.

Суббота с 10:00 до 13:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

1. ТЦ «Арбуз», 3 этаж. Улица Пушкина, 1.

Режим работы: 4 января – с 14:00 до 16:00;

5 января - с 14:00 до 16:00;

6 января - с 14:00 до 16:00;

8 января - с 10:00 до 14:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

7 и 9 ЯНВАРЯ

ХАБАРОВСК

1. Клиника «Эксперт». Улица Промышленная, 20Б.

Режим работы: с 7:00 до 20:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

3. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.

Режим работы: с 12:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

1. Городская больница имени М. И. Шевчук. Улица Культурная, 5. Пункт в приемном покое.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

БИКИН

1. Бикинская центральная районная больница. Пункт в приемном покое. Улица Бонивура, 4.

Режим работы: круглосуточно.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

АМУРСК

1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».

Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.

Суббота с 10:00 до 13:00.