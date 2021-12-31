Привитые от коронавируса водители в Хабаровском крае получили повышенный приоритет в Яндекс.Такси

В компании отметили, что большинство их партнеров следят за своим здоровьем так же внимательно, как за состоянием авт

Сервис объявил, что намерен продолжать поддержку своих партнеров в этом направлении и в 2022 году. С осени из-за неблагополучной обстановки с распространением COVID-19 в Хабаровском крае главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева ввела обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. Вакцинации подлежат сотрудники транспортной сферы, в том числе таксисты.

Яндекс стал поощрять партнеров за сознательность. Привитые водители получили дополнительные баллы приоритета выдачи заказов. То есть заявки на поездку им высылают раньше непривитых коллег, а значит, вакцинированные могут больше зарабатывать.

Чтобы получить баллы приоритета, водители фотографировали свой сертификат вакцинации и загрузили снимок в приложение для работы с заказами Яндекс.Про. Повышенный приоритет выдавался сразу после первой дозы вакцины. Действительны также сертификаты, которые получены таксистами до введения обязательной вакцинации.

В компании отметили, что большинство их партнеров следят за своим здоровьем так же внимательно, как за состоянием авто. А пассажиры после поездки оставляют отзыв, был ли водитель в маске, и могут отдельно похвалить перевозчика за соблюдение противоэпидемических мер.