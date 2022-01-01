Боремся с похмельем по-дальневосточному: советы хабаровского врача

Последствия веселого празднования бывают не самыми приятными Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый год часть жителей страны сталкивается с похмельем на утро после празднования Нового года. Последствия затянувшегося веселья бывают весьма неприятными, но пролежать весь следующий день в кровати не хочется.

БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ

Любое похмелье по своей сути – это интоксикация организма из-за чрезмерного потребления спиртного. После празднования на широкую ногу с утра может появиться так называемый «сушняк». Недостаток влаги в организме необходимо восполнить.

- С медицинской точки зрения интоксикация снимается разбавлением в сосудистом русле продуктов распада. Рекомендуется пить напитки без газа, так как газированные напитки раздражают слизистые желудка и кишечника и могут вызвать вторичные гастриты, - рассказал «КП»-Хабаровск» Петр Голубев, психиатр-нарколог КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени профессора И.Б. Галанта МЗ ХК.

Детоксикационными свойствами обладает глюкоза. Сладкие напитки с медом или вареньем в больших объемах будут предотвращать отравление. Рекомендуются и кислые напитки, такие как ягодные морсы. С этой задачей отлично справится наш уникальный напиток «Кусун» - ведь в его составе содержатся дальневосточные ягоды и травы.

Кроме того, врачи рекомендуют обратить внимание на кефир. Кисломолочные продукты, помогают организму быстрее очиститься от продуктов распада алкоголя, однако переусердствовать тоже не стоит. Стаканчик кефира от местного производителя может помочь вам побороть тошноту, так как молочный белок в его составе связывает токсические вещества.

ЛЕГКАЯ ПИЩА

Пострадавшую от плотного ужина и крепких напитков ЖКТ лучше не перегружать дополнительными порциями жирной тяжелой пищи.

- Плотное застолье – это целое испытание для всего ЖКТ, особенно для печени и поджелудочной железы, им необходимо дать выходной на следующий день, - рассказал Петр Голубев.

Рекомендуется есть что-то легкое, но питательное, например белковые бульоны. Если дома не осталось курицы на бульон, то уж местная рыбка наверняка должна найтись. В декабре и январе на Дальнем Востоке как раз самый сезон наваги. Ненаваристая уха также справится и с задачей нормализации водного баланса.

МЕДИЦИНА

- Помимо больших объемов воды, рекомендуется применять активированный уголь и «Полисорб», которые возьмут на себя ряд токсических веществ. Кроме того, можно пить таблетки глюкозы с аскорбиновой кислотой, которые тоже благоприятно подействуют на общее состояние, - рассказал Петр Голубев.

Прежде всего измотанному организму необходим покой, ни в коем случае нельзя превышать физическую нагрузку, чтобы не вызвать осложнений со стороны сердечно-сосудистой нервной системы. Если состояние организма совсем плохое, врачи рекомендуют промыть желудок, что тоже эффективно справится с задачей выведения продуктов распада алкоголя из организма.

ПРОФИЛАКТИКА

Советы по борьбе с похмельем – это, конечно, хорошо. Но лучше всего будет не доводить организм до состояния алкогольной интоксикации. Соблюдая несколько простых советов, вы сможете избежать утра расплаты и наслаждаться первым днем нового года в полной мере.

- В первую очередь каждый человек должен контролировать свою дозу, умеренно употреблять алкоголь и не переедать, так как это может привести к острому панкреатиту, - рассказал Петр Голубев.

Необходимо хорошо закусывать, пить как можно менее крепкие напитки и делать перерывы между тостами. Самое главное, что рекомендуют врачи – не следовать народному совету «опохмелиться».

- Ни в коем случае нельзя пить на следующий день. Опыт опохмелиться очень пагубен тем, что происходит обезболивание алкоголем, но общее состояние усугубляется еще большим принятием спиртного. Токсическое воздействие на нервную систему продолжается, и, как правило, переходит в очередное потребление больших объемов алкоголя. Появляется риск уйти в запой, - прокомментировал врач.

В случае, если самостоятельно справиться с похмельем не получается, необходимо обратиться за помощью к профессионалам. В Хабаровске можно посетить наркологическое диспансерно-поликлиническое отделение КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» по адресу Постышева, 13, телефон: +7- (4212) 35-80-02 или приемный покой КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» на Серышева, 53, телефон: +7 (4212) 56-30-23.

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