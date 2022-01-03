Мужчина в костюме тигра выпал из окна на 9 этаже в Комсомольске и выжил Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Комсомольске-на-Амуре празднование наступления нового года едва не закончилось трагически. Там из окна девятого этажа выпал мужчина, который, проникнувшись торжественной атмосферой, надел на себя кигуруми в виде тигра.

Пролетающего на высокой скорости вниз ряженого человека заметил сосед и поспешил вызвать скорую помощь. Приятному удивлению медиков не было предела, когда они увидели, что человек выжил. Причем, отделался он легкими травмами. Мужчине повезло упасть в большой сугроб. У пострадавшего были диагностированы лишь ушибы и перелом нескольких ребер.

По словам соседей, в квартире кто-то живо выяснял отношения перед падением человека из окна.

- Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе региональной полиции.

Также стало известно, что по злополучному адресу скорая в от день уже приезжала, потому что одному из мужчин стало плохо.

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