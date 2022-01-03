Иномарка на полном ходу влетела в теплотрассу в Хабаровском крае. Фото: стоп-кадр видео
В Ванино Хабаровского края иномарка утром 2 января на полном ходу влетела в трубы теплотрассы. Машина от сильного удара тут же перевернулась.
Как оказалось, внутри находились двое молодых людей. Были ли они трезвы, пока не известно.
Судя по видео, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Всем находящимся в машине крупно повезло: они отделались легким испугом и не нуждались в госпитализации. Из автомобиля участники аварии выбрались самостоятельно.
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