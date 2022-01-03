В Хабаровске 99 домов остаются без газа Фото: Администрация Хабаровска

Почти сотня домов в Хабаровске с последних дней 2021 года остается без газа. Топливо перестало поступать в дома, когда ударили морозы. Оборудование не выдержало экстремально низких температур.

Спецслужбы занимаются решением проблемы, однако восстановить подачу газа повсеместно оперативно невозможно. По данным ЕДДС Хабаровска на 3 января, газоснабжение восстановлено в Центральном районе, в домах 2, 2а, 7 и 11 по улице Нагишкина и 28, 30 по Ким Ю Чена.

Сейчас без газа находятся жители домов на Красной Речке, в Южном микрорайоне и на Пятой площадке, во Втором Хабаровске, Волочаевском городке и на улице Ленина.

За ситуацией следит глава региона Михаил Дегтярев. Проблему он обсудил с зампредом по инфраструктуре Романом Мирошиным.

— Что касается перебоев с газоснабжением в Хабаровске, то сейчас газа нет в 99 домах. Восстановительные работы идут, — сообщил губернатор в своем телеграмм-канале.

В настоящее время происходит до 15 остановок групповых резервуарных установок в сутки из-за образования конденсата в трубопроводах.