Рождество 2022 - один из главных праздников для христиан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хабаровский край готовится отметить Рождество 2022. Традиционно в этот день пройдут молебны. «Комсомолка» подготовила расписание богослужений в Хабаровске на Рождество 2022.

Рождество 2022 - один из главных праздников для христиан. В этот день, согласно священному писанию, появился на свет Иисус Христос - будущий спаситель человечества. Рождество 2022 отмечается по всей стране и начинается с богослужений.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХАБАРОВСКЕ НА РОЖДЕСТВО 2022

Спасо-Преображенский кафедральный собор (улица Тургенева, 24):

- 6 января: 07:00-12:00, 17:00-19:30, 23:00-03:30 часов;

- 7 января: 08:30-20:00 часов.

Храм святителя Иннокентия Иркутского (улица Тургенева, 76 Б):

- 6 января: 17:00-19:00, 23:00–3:00 часов;

- 7 января: 09:00–11:30 часов,

Покрова Пресвятой Богородицы (улица Вологодская, 28 А):

- 6 января: 08:00–11:30, 16:00–18:00 часов;

- 7 января: 09:00-12:00 часов.

Храм Матроны Московской (поселок Березовка, улица Вятская, 2. Ориентир — квартал 70 лет Октября, 11):

- 7 января: 09:00-11:00 часов.

Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Покуса, около Дома ветеранов):

- 6 января: 17:00-20:00 часов;

- 7 января: 08:40-11:30 часов.

Христорождественский собор (улица Ленинградская, 65):

- 6 января: 8:00-11:00, 16-00-18:30 часов;

- 7 января: 00:00-03:00, 9:00-11:30 часов.

Храм святого благоверного князя Александра Невского (улица Ясная, 24 А):

- 6 января: 17:00-21:00 часов;

- 7 января: 00:00-02:30, 09:00 – 11:00 часов.

Храм святой преподобномученицы Елизаветы (улица Воронежская, 49 А):

- 6.января: 7:30–11:00, 17:00–19:30, 00:00–02:15;

- 7 января: 9:00–11:30 часов.

Храм Серафима Саровского (улица Тихоокеанская, 167):

- 6 января: 9:00-12:00, 16.00-18:30, 23:00–02:00 часов,

- 7 января: 09:00-12:00 часов.

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» (улица Красноводская, 2):

- 6 января 16:00-18:00 часов;

- 7 января 8:00-11:00 часов.

Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери (Соборная площадь, 1 (Комсомольская площадь)

- 6 января: 08:00-03:00 часов;

- 7 января 08:00-14:00 часов.

Владимирский храм (остановка «Депо-2». Ориентир — кафе «Восточное» (улица Тихоокеанская, д. 203в, по соседству с которым и расположен храм):

- 6 января: 16:00 – Всенощное бдение;

- 7 января: 08:30 – Божественная литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА РОЖДЕСТВО 2022

АМУРСК

Приход преподобного Серафима Саровского (проспект Строителей, 27):

- 6 января: 09:00 – 13:00 часов;

- 7 января: 09:00–11:00 часов.

ПОСЕЛОК ЭЛЬБАН

Приход великомученика Георгия Победоносца (2-ой микрорайон, 24):

- 6 января: 16:00–19:00 часов;

- 7 января: 09:00–11:00 часов.

Возможны изменения.

ПОСЕЛОК ЛИТОВКО

Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы» (улица Вокзальная, 16):

- 6 января: 16:00-18:30 часов;

- 7 января: 08:00-12:00 часов.

СЕЛО СОСНОВКА

Храм великомученика Георгия Победоносца (улица Автобусная, воинская часть №6767):

- 6 января: 8:00-12:00; 17:00-20:00; 24:00-3:30 часов.

ПОСЕЛОК КОРФОВСКИЙ

Храм благоверного князя Дмитрия Донского (переулок Храмовый, 1):

- 6 января: 22:00-03:30 часов.

СЕЛО КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ

Архиерейское подворье храма святых преподобных отцов Киево-Печерских с. Краснореченское (квартал Беловодье):

- 6 января: 08:30-12:00, 22:00-03:00 часов.

СЕЛО НЕКРАСОВКА

Приход блаженной Ксении Петербургской (улица Ленина, 16):

- 6 января: 17:00–22:00 часов;

- 7 января: 08:00–11:30 часов.

СЕЛО ТОПОЛЕВО

Приход святителя Николая (улица Центральная 2-Д):

- 6 января: 23:00–03:00 часов.

СЕЛО ИЛЬИНКА

Приход пророка Божия Илии (в здании средней школы):

- 8 января: 9:00-12:00 часов.

СЕЛО КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ

Великомученика Димитрия Солунского (воинская часть №51460):

- 6 января: 17:00–19:00 часов,

- 7 января: 09:00–12:00 часов.

СЕЛО МИЧУРИНСКОЕ

Приход Албазинской иконы Божией Матери (улица Центральная, 13):

- 7 января: 12.00 -13:00 часов.

СЕЛО ВИНОГРАДОВКА

Приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского (улица Юбилейная, 7 А):

- 7 января: 09:30–12:00 часов.

Возможны изменения.

СЕЛО ВОСТОЧНОЕ

Приход Смоленской иконы Божией Матери (улица Клубная, 1):

- 7 января: 15:00-16:00 часов.