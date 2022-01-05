Переяславский Гринч: жительница Хабаровского края украла елку с площади за полчаса до Нового года

Новогоднее дерево оказалось небольшим, поэтому Гринч в юбке смогла закинуть его на плечо и сбежать Фото: Скриншот с видео

Пока все провожали 2021 год и писали желания на листочках, в Переяславке произошло дерзкое похищение Нового года. Местная жительница по какой-то только ей ведомой причине решила украсть праздничное настроение у местных жителей. Девушка наведалась на центральную площадь, где ей приглянулась елка, стоявшая напротив администрации.

Новогоднее дерево оказалось небольшим, поэтому Гринч в юбке смогла закинуть его на плечо и сбежать. Утекать с места нужно было как можно скорее: до курантов оставалось всего 30 минут. Дерзкое похищение новогоднего настроения и елки без внимания не осталось. Убегающего с елкой человека сняли на видео. Кадры попали в интернет, вызвав бурное обсуждение в соцсетях.

- Теперь и в Переяславке есть свой Гринч, - пишут пользователи в комментариях под видео.

- Видимо, дом не успела украсить.

- Андрюха, елку украли, возможно похищение Рождества, по коням.

За поиски переяславского похитителя Нового года взялась полиция. Местные власти призывают Гринча добровольно сдаться и вернуть елку на центральную площадь.