В Хабаровском крае умер тигр по имени Бархат, ставший любимцем всех посетителей зоосада «Приамурский»

Бархат - отец известного тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В Хабаровском крае от старости умер знаменитый тигр Бархат. Долгие годы он жил в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева и был любимцем всех детей региона. А еще именно в честь него талисман хоккейного клуба «Амур» носит имя Бархат.

Тигр прожил долгую и счастливую жизнь – целых 18 лет. По меркам продолжительности жизни, Бархат считается долгожителем среди животных, живущих в зоопарках всей страны.

Будучи тигренком, он прибился к людям, когда его мать в тайге убили браконьеры. Потом красавец Бархат попал в зоосад «Приамурский». По словам специалистов, тигры очень редко доживают до 12-15 лет в условиях дикой природы. Бархат жил на несколько лет дольше, благодаря качественному уходу. За состоянием и поведением всеобщего любимца ежедневно следили сотрудники зоосада.

- Ежедневно Бархат съедал по восемь килограммов мяса. Такой объем пищи был необходим для поддержания его здоровья, работы желудочно-кишечного тракта. Также, тигр любил теплое парное козье молоко. Это помогало ему не тратить свою энергию на обогрев еды и питья, - рассказала Валентина Проценко, и. о. генерального директора зоосада «Приамурский».

Также, она добавила, что Бархата ежедневно осматривали специалисты. Они следили за активностью животного, по мере необходимости оказывали поддерживающую терапию в условиях сильных морозов, которые нагрянули в регион недавно.

Потомство Ригмы и Бархата Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

У тигра Бархата была супруга Ригма, которая родила от мужа потомство – здоровых и красивых четырех тигрят. Сейчас малыши выросли и живут в зоопарках разных стран. Один их самых знаменитых детей Бархата – тигр Амур, который прославился дружбой с козлом Тимуром.

Тигр Амур и козел Тимур. Фото: Дмитрий Мезенцев

Смерть Бархата расстроила всех сотрудников зоосада.

- Нам его будет очень не хватать. Полосатый любимец всех посетителей навсегда останется в памяти, - сказали работники зоосада «Приамурский».