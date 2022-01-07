«У нас война»: жители Усть-Каменогорска рассказали о беспорядках в городе

Очевидцы рассказывают. что в Усть-Каменогорске на улицах стоят танки Фото: Иван МАКЕЕВ

Беспорядки в Казахстане не стихают. Как только у жителей Усть-Каменогорска восстановилась Интернет-связь, они сообщили устрашающую информацию. В целях безопасности имена героев, рассказавших последние новости города, были изменены.

Накануне Инна Г. (имя героя изменено) поделилась с «КП»-Хабаровск», что в Усть-Каменогорске ничего не происходит.

- Вчера звонила родственникам на домашний телефон, чтобы поздравить с праздниками. Поговорили о здоровье, о семье, обменялись пожеланиями. О том, что там сейчас митинги, они не рассказывали, узнала сама из Интернета. Я думаю, если бы в городе произошло что-то страшное, они бы рассказали, - поделилась Инна Г.

Только успев выдохнуть, что Восточный Казахстан не задели буйства, как сегодня на связь вышел другой очевидец, рассказавший, что в городе происходят настоящие зверства. Мария Н. (имя героя изменено) сообщила, что смогла поделиться новостями только сейчас, когда появились мобильная связь и интернет.

- У нас тут война. В Усть-Каменогорске 5 января была бойня на главной площади. Убили семь человек, более 50 пострадали, и все это делают не жители города. На улицах стоят танки и БТР. Это точная информация, но про наш город нигде не говорят, - рассказала «КП»-Хабаровск» Мария Н.

По словам девушки, все началось с мирного митинга на западе страны. Граждане хотели снижения цен на газ, никто не предъявлял претензии лично к президенту. Глава государства сразу же снизил цены, а потом под начавшийся шум стали нападать толпы бойцов с юга. Город Алматы разграбили, повсюду было мародерство, двоих военных обезглавили. Мария Н. рассказала, что беспорядки могли быть еще страшнее, если бы не миротворцы из других стран.

- К нам вошли мирные войска из ОДКБ, сейчас очень помогают в Алматы. В Усть-Каменогорске до сих пор находятся российские войска, их также много на границе около Шемонаихи, - рассказала Мария Н.

Обстановка в Усть-Каменогорске по-прежнему неспокойная. Каникулы в школах продлены до 17 января, продуктовые магазины работают всего несколько часов в сутки, остальные заведения закрыты.

«КП»-Хабаровск» продолжает следить за происходящими в Казахстане событиями.