В Хабаровском крае горит ферма: заживо погибли в огне 180 голов скота
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае 8 января сгорела животноводческая ферма. По предварительным данным, в огне заживо погибли 180 голов скота, сообщили в ГУ МЧС региона.
ЧП произошло на Федоровском шоссе. Одноэтажка к приезду пожарных была полностью охвачена огнем. — Из-за позднего обнаружения пожар быстро распространился по деревянным конструкциям. На месте расчёты незамедлительно приступили к работам по ликвидации пламени,— рассказали в пресс-службе ведомства.
К полудню пожарные смогли потушить огонь на двухстах квадратных метрах площади. Сейчас на месте ЧП работают четыре машины спасателей и пятнадцать человек личного состава.
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