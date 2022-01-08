В Хабаровском крае горит ферма: заживо погибли в огне 180 голов скота Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае 8 января сгорела животноводческая ферма. По предварительным данным, в огне заживо погибли 180 голов скота, сообщили в ГУ МЧС региона.

ЧП произошло на Федоровском шоссе. Одноэтажка к приезду пожарных была полностью охвачена огнем. — Из-за позднего обнаружения пожар быстро распространился по деревянным конструкциям. На месте расчёты незамедлительно приступили к работам по ликвидации пламени,— рассказали в пресс-службе ведомства.

К полудню пожарные смогли потушить огонь на двухстах квадратных метрах площади. Сейчас на месте ЧП работают четыре машины спасателей и пятнадцать человек личного состава.

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