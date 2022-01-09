Из протоколов: «Кем оставлены следы обуви - человеком или животным?»
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
За долгое время работы криминальным репортером приобретаешь несколько вредных привычек. Одна из них – засовывать свой нос в протоколы правоохранителей. Выписки оттуда уникальны. Они всегда повышают настроение – главным образом потому, что «черный юмор» не есть «черный», и не всегда – «юмор». Все цитаты – подлинные. Их авторы записывали как есть – среди той действительности, с которой сталкивались.
Криминальная хроника не хранит таких отпечатков. Зато их держит про запас старый журналист. Итак, цитаты из милицейский и полицейских протоколов за несколько лет. Орфография и пунктуация первоисточников полностью сохранены. Все имена и фамилии изменены.
- Ноги вытянуты вдоль тела.
- Глаза смотрят высоко (из описания трупа).
- Кровоподтек в области ношения часов.
- На берегу реки лежит труп, на трупе надеты зеленые штаты, в левом кармане железная пуговка с изображением звездочки (видимо, труп военный).
- Кем оставлены следы обуви - человеком или животным?
- Следов преступления на месте преступления не выявлено.
- Половой жизнью ранее не жила, имеет 17 беременностей и 17 абортов.
- При осмотре потерпевшего выставлен диагноз: трихомонада. Дан совет.
- Изо рта зловонный запах чего-то спиртного.
- Профессия - пенсионер.
- Лицо подушкообразной формы.
- Изъята простынь с дивана (когда-то была белой) с пятнами крови.
- Со слов освидетельствуемой, при падении ударились головой о землю. Заключение: ушиб мягких тканей левой ягодицы.
- Имеются три зеленоватых кровоподтека числом пять.
- С целью изнасилования вызван врач-гинеколог.
- «В темноте я наткнулся на какой-то предмет, который раздевался». (допрос задержанного).
- Один из них был в крови, белой рубашке и брюках.
- Приняты меры к оккупированию отека легких.
- Менструальный цикл с 13 лет, установился сразу, но не установился до настоящего времени.
- Имеются ли в половых путях потерпевшей какие-нибудь сперматозоиды?
- В драке Степаненко укусил за правую челюсть.
- 27 августа в вечернее время на гр. Чуйко упал платяной шкаф. За медицинской помощью не обращалась, т. к. не могла из-под него выбраться.
- Подумать только, из-за родной жены я совсем дигридировался.
- Придатки в глазу не изменены.
- Черных совершил со Щербаковой половой акт через половые органы.
- Больной поступил с жалобами на нож, находящийся в носу.
- В паховой области по средней линии на уровне лобной кости кровоподтек.
- Тихомиров в присутствии несовершеннолетней Тихомировой ходил голый по квартире. Какова степень тяжести моральных повреждений у Тихомировой?
- 7 июня неизвестный преступник избил гр. Зуева, а затем причинил ему телесные повреждения.
- 22 июня неизвестный преступник на рынке ст. Хабаровск-2 тайно похитил у Артемовой серьги, которые находились у потерпевшей в ушах, при этом бил по лицу зонтом.
- Телесные повреждения получены по месту жительства на помойке.
- Потерпевший второй раз живет половой жизнью.
- Имеются ли на половом члене следы борьбы и самообороны.
- Такое состояние может быть не только у здоровых людей, занимающихся спортом, но и при других заболеваниях.
- Вскрытие судмедэкспертом показало, что в крови не обнаружено ни алкоголя, ни никотина, ни тем более побоев.
- Ударила сотрудника по совместной работе на месте совместной работы.
- Прошу освидетельствовать гр. Владимирова. Приложение: гр. Владимиров.
- 23.06. Безносов утонул на городском кладбище.
- Направляется несовершеннолетняя Чайкина Лиза, проживающая г. Ухватовске, ул. Лизы Чайкиной 18.
Продолжение следует – уже из журнала вызова «скорой помощи».