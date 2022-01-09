Из протоколов: «Кем оставлены следы обуви - человеком или животным?» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За долгое время работы криминальным репортером приобретаешь несколько вредных привычек. Одна из них – засовывать свой нос в протоколы правоохранителей. Выписки оттуда уникальны. Они всегда повышают настроение – главным образом потому, что «черный юмор» не есть «черный», и не всегда – «юмор». Все цитаты – подлинные. Их авторы записывали как есть – среди той действительности, с которой сталкивались.

Криминальная хроника не хранит таких отпечатков. Зато их держит про запас старый журналист. Итак, цитаты из милицейский и полицейских протоколов за несколько лет. Орфография и пунктуация первоисточников полностью сохранены. Все имена и фамилии изменены.

- Ноги вытянуты вдоль тела.

- Глаза смотрят высоко (из описания трупа).

- Кровоподтек в области ношения часов.

- На берегу реки лежит труп, на трупе надеты зеленые штаты, в левом кармане железная пуговка с изображением звездочки (видимо, труп военный).

- Кем оставлены следы обуви - человеком или животным?

- Следов преступления на месте преступления не выявлено.

- Половой жизнью ранее не жила, имеет 17 беременностей и 17 абортов.

- При осмотре потерпевшего выставлен диагноз: трихомонада. Дан совет.

- Изо рта зловонный запах чего-то спиртного.

- Профессия - пенсионер.

- Лицо подушкообразной формы.

- Изъята простынь с дивана (когда-то была белой) с пятнами крови.

- Со слов освидетельствуемой, при падении ударились головой о землю. Заключение: ушиб мягких тканей левой ягодицы.

- Имеются три зеленоватых кровоподтека числом пять.

- С целью изнасилования вызван врач-гинеколог.

- «В темноте я наткнулся на какой-то предмет, который раздевался». (допрос задержанного).

- Один из них был в крови, белой рубашке и брюках.

- Приняты меры к оккупированию отека легких.

- Менструальный цикл с 13 лет, установился сразу, но не установился до настоящего времени.

- Имеются ли в половых путях потерпевшей какие-нибудь сперматозоиды?

- В драке Степаненко укусил за правую челюсть.

- 27 августа в вечернее время на гр. Чуйко упал платяной шкаф. За медицинской помощью не обращалась, т. к. не могла из-под него выбраться.

- Подумать только, из-за родной жены я совсем дигридировался.

- Придатки в глазу не изменены.

- Черных совершил со Щербаковой половой акт через половые органы.

- Больной поступил с жалобами на нож, находящийся в носу.

- В паховой области по средней линии на уровне лобной кости кровоподтек.

- Тихомиров в присутствии несовершеннолетней Тихомировой ходил голый по квартире. Какова степень тяжести моральных повреждений у Тихомировой?

- 7 июня неизвестный преступник избил гр. Зуева, а затем причинил ему телесные повреждения.

- 22 июня неизвестный преступник на рынке ст. Хабаровск-2 тайно похитил у Артемовой серьги, которые находились у потерпевшей в ушах, при этом бил по лицу зонтом.

- Телесные повреждения получены по месту жительства на помойке.

- Потерпевший второй раз живет половой жизнью.

- Имеются ли на половом члене следы борьбы и самообороны.

- Такое состояние может быть не только у здоровых людей, занимающихся спортом, но и при других заболеваниях.

- Вскрытие судмедэкспертом показало, что в крови не обнаружено ни алкоголя, ни никотина, ни тем более побоев.

- Ударила сотрудника по совместной работе на месте совместной работы.

- Прошу освидетельствовать гр. Владимирова. Приложение: гр. Владимиров.

- 23.06. Безносов утонул на городском кладбище.

- Направляется несовершеннолетняя Чайкина Лиза, проживающая г. Ухватовске, ул. Лизы Чайкиной 18.

Продолжение следует – уже из журнала вызова «скорой помощи».