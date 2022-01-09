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Общество9 января 2022 6:24

Экс-руководителя банка «Уссури» осудят на растрату 79 миллионов рублей в Хабаровске

Обвиняемый использовал свое служебное положение для финансовых махинаций
Илья ФЕДУЛОВ
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровском крае перед судом предстанет бывший руководитель банка «Уссури». Его обвиняют в растрате свыше 79 миллионов рублей в пользу третьих лиц.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по двум финансовым преступлениям с использованием служебного положения.

- Экс-председатель правления банка с января 2015 года по май 2018 года заключал от имени организации фиктивные договоры субаренды нежилых помещений с коммерческой фирмой и индивидуальным предпринимателем по заведомо завышенной цене в пять раз превышающей рыночную. Таким же способом он действовал с ноября 2013 по июнь 2018 года, - сообщили пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По итогу общий ущерб превысил 79 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу после получения обвинительного заключения.

КоррупцияПроисшествия: КРИМИНАЛ