«Шансов на спасение было мало»: рыбаки едва не замерзли в новогоднюю ночь на льду в Хабаровском крае

Мужчины планировали переждать непогоду в микроавтобусе, но в столь экстремальных условиях техника отказала. Фото комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

Природа в Хабаровском крае сурова и не жалует чересчур самонадеянных экстремалов. Полагаться на авось и верить в свою неуязвимость, потому что «100 раз так делал» - неверная тактика, которая может привести к трагедии. Ужасающие последствия собственной бесшабашности настигли группу рыбаков, решивших отметить Новый год на морском льду.

СНЕЖНАЯ ЛОВУШКА

Кто-то 31 декабря ходит в баню, а кто-то предпочитает уединиться с природой. В последний день 2021 года в район поселка Лазарев прибыли четверо любителей зимней рыбалки. Мужчины, «вооруженные» снастями разного калибра, рискнули выбраться на микроавтобусе на лед пролива Невельского.

Погода в тот день, согласно сохранившимся прогнозам, мало подходила для рыбалки. Ожидался циклон, почти весь день шел снег, ветер усиливался, а температуры держались в районе -28 градусов. Но рыбаков было уже не остановить: в полном составе они выехали на замерзшую акваторию пролива, пробурили лунки и мирно беседовали, пока к вечеру на пришел циклон.

Налетел ветер с порывами до 15-22 метров в секунду, температура воздуха упала примерно до фактических -40 градусов, началась сильная метель. Видимость упала до ноля, бежать было некуда. Мужчины планировали переждать непогоду в микроавтобусе, но в столь экстремальных условиях техника отказала. Рыбаки стали замерзать.

- Шансов на спасение было очень мало. Связь в этом месте бывает очень неустойчивой, одному из мужчин с трудом удалось дозвониться на «112» и объяснить, где примерно они находятся, - рассказала Ольга Оботурова, представитель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Сигнал SOS был передан ближайшей пожарной части № 97. Вадим Брюханов, Артем Бардаков, Сергей и Арсений Ловчиковы поспели на помощь людям сквозь пугающую пургу, которую сняли на видео. Судя по кадрам, сильный ветер сбивал с ног, а разглядеть в снежной завесе хоть что-нибудь помогали мощные прожектора.

Сигнал SOS был передан ближайшей пожарной части № 97. Фото комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

В столь экстремальных условиях Сергей и Арсений вышли на лед на поиски застрявших рыбаков. Бойцам удалось отыскать замерзающих мужчин и эвакуировать их со льда. Горе-промысловиков доставили в пожарную часть, где отогрели и приютили до утра.

Новогоднего чуда могло не случиться, если бы обстоятельства сложились немного иначе. Спасатели и редакция «КП» напоминают о неукоснительном соблюдении правил безопасности и призывают беречь себя и своих близких.