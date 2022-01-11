Альберт Кисляков: «В «Алкис» проектировщики с допусками СРО - мы отвечаем за решения в проектах»

Альберт Кисляков, директор компании «Алкис» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В поисках комфортных условий проживания люди все чаще стали делать перепланировки в своих квартирах. Особенно это актуально для новостроек, где, казалось бы, можно ломать все стены подряд. Но при этом граждане часто не задумываются зафиксировать изменения на бумаге. А это важно. Как сообщил директор компании «Алкис» Альберт Кисляков, согласно Жилищному кодексу, жители могут выбрать два вида изменения объектов недвижимости: перепланировка и переустройство. Речь идет о новых проемах, перегородках, замене сантехнического оборудования.

- Начнем с того, что, например, современные дома, как правило, строят по монолитным технологиям, и поэтому важно знать, какую функцию несут перегородки внутри квартиры. Несущие, не несущие, содержат ли они в себе вентиляционные каналы и какие-то другие сети, инженерные коммуникации. Сама по себе перепланировка, может явиться основанием для административного наказания, если она будет выявлена. А самое суровое последствие, что предлагает законодательство, - продажа с торгов. Люди также обращаются к дизайнерам, а те, целиком и полностью идут у заказчика на поводу. Их задача, конечно, - выполнить пожелания клиента. Но при этом их решения могут идти в разрез со строительными и санитарными нормами и правилами. Важно консультироваться по ходу дизайнерского проекта со специалистами, которые подскажут, что можно, а что нельзя, - сообщил гость эфира.

Альберт Анатольевич рассказал, что проектировщики с допусками СРО, несут ответственность за принимаемые решения в проекте. А дизайнеры дают представление о том, как будет выглядеть ваша картинка.

- Нельзя присоединять площади балконов, лоджий, эркеров к квартире, к части отапливаемого помещения. Всегда должна быть граница, тепловой контур между жилым помещением и наружными конструкциями задания. Запрещено переносить или размещать санузлы и кухни над жилыми комнатами нижележащих жилых помещений. Если ниже этажом нежилое помещение или квартиры на первом этаже, эта норма не действует, - уточнил эксперт.

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