Пасмурно и снежно: синоптики рассказали, когда до Хабаровского края дойдет новый снежный циклон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшие температурные качели ощутили на себе жители Хабаровского края в прошедшие новогодние выходные. Столбик термометра то поднимался, то падал, оставляя жителям региона лишь надежду на то, что отдых на открытом воздухе все же удастся спланировать. Чего же ждать в первую рабочую неделю 2022 года, «КП» - Хабаровск» рассказали синоптики.

- Первая рабочая неделя в 2022 году у нас будет очень неустойчивая. В отдельные дни ожидается небольшой снег. Высока вероятность, что снег придет в середине и к концу недели. Поэтому температурный фон будет помягче. Ночные температуры при снегопаде будут составлять от -20 до -25 градусов. В более ясные ночи столбик термометра опустится до -27 градусов. Но это не те 30 градусов мороза, что были, все равно, уже несколько теплее. Так как большая часть недели будет под облачностью, пасмурная, дневные температуры будут подниматься только до 15-18 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Стоит отметить, что циклона со стороны столицы России ждать не стоит.

- Снегопады из Москвы к нам не придут. Пока циклон доберется до нас, пройдет практически неделя. Тем более, по пути циклон трансформируется по более сухой морозной территории. На нас все же больше влияет юг и юго-восток. Ближайшие циклоны, которые мы ждем, будут южные и зайдут с востока. У нас есть свои циклоны, не надо нам московских.

В целом январь 2022 года окажется гораздо теплее декабря. После прохождения циклонов произойдет очередное понижение температур до -30 градусов. Но холод будет уже не таким продолжительным, как ранее.

- В январе температуры будут помягче. В отдельные дни столбик термометра опустится, но основной фон будет держаться в пределах 25-27 градусов мороза.

Таким образом, «крещенские морозы» в Хабаровском крае в 2022 году могут и не наступить.