Звезда «Женского Стендапа» Варвара Щербакова из Хабаровска поделилась фотографиями с новогодних каникул. Фото: Инстаграм/Варвара Щербакова, Светлана Щербакова

Звезда «Женского Стендапа» Варвара Щербакова поделилась в своем инстаграм-аккаунте фотографиями с новогодних каникул. Артистка не поехала отмечать праздники на малую родину, в Хабаровск. Вместо этого она провела выходные в Москве, в компании самого близкого человека — своей мамы.

Варвара вместе со Светланой успели побывать в Большом театре. Учитывая, насколько сложно купить билет туда, такой праздничный уик-енд дорогого стоит. Кстати, на сторис из театра Варя отметила со словами благодарности свою коллегу по шоу, Марию Маркову. Не исключено, что именно она, как большой фанат культурных мероприятий, помогла организовать вечер.

Вместе с мамой Варя посетила Большой театр. Фото: Инстаграм/Варвара Щербакова

Под занавес праздников Варвара оставила на своей страничке селфи с мамой из театра. Аналогичным со своими подписчиками поделилась и Светлана, а также снимком, где она с дочкой выпивает вино в каком-то заведении. Обе женщины выглядели сногсшибательно в своих вечерних туалетах. Кстати, для мамы с дочкой 1 января - не только празднование наступления нового года. В этот день родилась сама Варя.

Подписчики, в свою очередь, не стали воздерживаться от теплых слов и поздравлений. Среди них, судя по комментариям, нашлись и те, кто гордится, что родился в одном городе со звездой женского юмора.

1 января в семье Щербаковых двойной праздник - день рождения Варвары и новый год. Фото: Инстаграм/Варвара Щербакова

Сама Варя не раз в своих монологах признавалась, что хоть и уважает и ценит место, где она родилась, но все же в Москве ей куда комфортнее. Там она смогла по-настоящему реализовать себя.

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