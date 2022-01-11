Михаил Дегтярев: «Программу модернизации деревянных дизельных электростанций прошу реализовать в срок» Фото: Правительство Хабаровского края

Вопросы текущего состояния объектов энергетики и ЖКХ обсудили в первый рабочий день нового года на аппаратном совещании президиума правительства Хабаровского края под председательством главы региона Михаила Дегтярева.

Для начала посмотрели статистику. Новогодние каникулы прошли для края без потрясений в сфере жизнеобеспечения. В праздничные дни в коммунально-энергетической отрасли региона произошло 35 технологических событий разного калибра. Как обычно большинство из них – то есть 17 инцидентов – была связана с электроснабжением. И в основном в удаленных районах, где энергообеспечение является вопросом выживания в прямом смысле.

Самый серьезный случай имел место в райцентре имени Полины Осипенко. 8 января здесь полыхнула дизельная электростанция. В результате быстро локализованного и потушенного пожара станция пострадала не критично: через полчаса после возгорания огонь ликвидировали и в полном объеме восстановили электроснабжение. Причина – в общей изношенности инфраструктуры этой дизельной станции: труха стен деревянного здания попала в трубу отведения выхлопных газов и там загорелась.

Случай вроде бы не крупный, но вполне показательный. И на него обратил внимание Михаил Дегтярев. По словам губернатора, сегодня сетевое хозяйство региона нуждается в комплексном обновлении.

- В июне 2021 года, в рамках рабочей встречи президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на изношенность наших сетей. Правительство приняло соответствующее решение, и была запущена программа по модернизации деревянных дизельных электростанций. Видимо, возгорание произошло как раз на таком объекте. Поэтому, Роман Анатольевич, прошу эту программу реализовать в срок. А краевому минфину поручаю выделить необходимые средства в соответствии с намеченным планом, - обратился Михаил Дегтярев к заместителю председателя краевого правительства по инфраструктуре Роману Мирошину.

В 2021 году Дегтярев объявил о своем намерении вообще избавиться от советского наследия в отношении объектов жизнеобеспечения. Они слишком изношены. Северные районы на очереди первые. Так, в селе имени Полины Осипенко современная модульная дизельная электростанция появится в ближайшее время. На ее приобретение из средств краевого бюджета было выделено свыше 33 миллионов рублей. Новую электростанцию планируется ввести в эксплуатацию к концу января.

Однако не только устаревшее энергооборудование приводит к аварийным ситуациям и недовольству потребителей. Еще одной причиной служит недобросовестность ресурсоснабжающих организаций.

- Много коллективных обращений принято по Амурскому району. Жители жалуются на работу ООО «Шелтек», на низкий температурный режим в домах. Компания экономит, а люди мерзнут. Роман Анатольевич, прошу принять исчерпывающие меры. Для этого привлекайте и руководство Амурского района, а при необходимости – других муниципальных образований, - подчеркнул губернатор края.

Аппаратные совещания в правительстве являются основной площадкой решения текущих проблем на местах. Это вотчина хозяйственников. Михаил Дегтярев в очередной раз показал способность и готовность лично погружаться и заниматься решением мелких хозяйственных вопросов – от плохо работающей дизельной станции в одном из поселков до несоблюдения температурного режима в отдельных домах. Он знает об этих проблемах напрямую от жителей – сотни вопросов по этой теме регулярно поступают ему в личные аккаунты и аккумулируются на прямых линиях. Если эти вопросы волнуют людей, губернатор готов разбираться с ними лично.

- Теплоэнергетика и ЖКХ всегда были проблемными сферами для нашего общества. Сейчас мы видим, что для власти они не просто предметы пристального внимания и заботы. Предыдущий год был предвыборным, было немало дано обещаний. Но факты говорят, что эти обещания еще и выполняются. Запущено несколько программ модернизации коммунальной инфраструктуры в районах и муниципальных образованиях. То есть обозначенный губернатором вектор на улучшение жизни населения сохраняется. Чего стоит одно снижение тарифов на электроэнергию в районах. Так поступают настоящие хозяйственники, - прокомментировала ситуацию «КП» - Хабаровск» Наталья Плаксина, председатель хабаровской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения, член общественного совета при комитете по ценам и тарифам Правительства края.

Не в последнюю очередь возможность решать проблемы людей почти на бытовом уровне у Дегтярева получается из-за своей высокой осведомленности и благодаря хорошему владению ситуацией в регионе. И еще своим положением в губернаторском корпусе России. У него хорошие связи. Заручившись поддержкой президента, губернатор смог привлечь дополнительные средства на решение проблемы изношенности сетей.