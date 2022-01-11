Зловонный дым накрыл некоторые районы Хабаровска

Дым в Хабаровске. Фото: voop.khv

Хабаровчане в Центральном и Индустриальном районах Хабаровска начали активно жаловаться на задымление в различные профильные ведомства. У жителей дым вызывал головокружение, кашель, головные боли и плохое самочувствие. Из-за сильного дыма людям в некоторых районах приходится спать с закрытыми окнами.

В МЧС ситуацию объяснили тем, что все дело в безветренной и морозной погоде.

- Пожары тут не при чем – в данный период их не было. Задымление связано с тем, что горячий воздух в районе частного сектора не поднимается наверх, из-за чего дым надолго оседает внизу. Холодный воздух не пускает дым наверх, заставляя его плотно стелиться у земли, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за того, что дым из печных труб начал густо скапливаться в низинах, это сказалось на качестве воздуха. Данная проблема актуальна каждый год, однако, в начале 2022 года сложились специфические условия.

Проблемой также занялись местные экологи.

- Уже достаточно долго в Хабаровске стоит антициклон, и ветра нет. Это не характерно для нашего города в зимний период. Ночью дыма скапливается больше, так как жители частного сектора активнее топят печи. В Хабаровске много подобных мест: это и Большая, значительная часть Железнодорожного района, Воронежская, Вяземская, а также Волочаевский городок, районы Северный и Южный. Частный сектор есть практически везде, и он занимает четверть от всего Хабаровска, - рассказал «КП-Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

Из-за того, что жители частного сектора в основном пользуются печным отоплением, это приводит к повышенной концентрации таких вредных для здоровья веществ как: оксид азота, углерод, сера, формальдегид и другие. Некоторые из этих веществ вызывают даже онкологические заболевания. Для Хабаровска онкология, особеннно рак легкий – это очень серьезная проблема. Поэтому жителей необходимо максимально обезопасить от вредного влияния дыма.

- Эта проблема долгоиграющая, она является наследием прошлого, когда так жил весь город. И даже в 21 веке таких районов довольно много, поэтому проблему не решить запретами. Нельзя потребовать от жителей частного сектора перестать топить печи. Здесь я вижу два пути решения вопроса: либо освобождать город от частной застройки и на этом месте строить что-то другое, либо проводить масштабную газификацию этих районов, что по закону город обязан делать. Мы будем активно обращаться к властям с советующим предложением. Также будем выявлять, какой процент домов уже газифицирован.

Сотрудники Всероссийского общества охраны природы провели замеры воздуха в нескольких задымленных микрорайонах Хабаровска. Оборудование показало значительную концентрацию угарного газа, без превышения предельно-допустимых показателей (ПДК). Зато по аммиаку ПДК оказались немного превышены.

Показатели угарного газа в Хабаровске - переулок Призывной, 13. Фото: voop.khv

При этом в районе развязки оборудование показало максимальную концентрацию угарного газа 3.2, ПДК – это 5. Это уже серьезные цифры.

- На днях к нам поступали жалобы на головокружение и головную боль от жителей Волочаевского городка и улицы Подгаева. Особенно состояние здоровья ухудшилось у тех, кто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей – даже пришлось вызывать скорую помощь.

Люди говорят, что это связано с деятельностью какого-то предприятия, которое сжигает отходы.

- К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с небольшими организациями, по типу станций техобслуживания, небольших фабрик, которые грешат тем, что сжигают у себя в печках различные отходы. Очень много подобных предприятий в промзоне Южного. А отсутствие ветра только усугубило ситуацию.

Организация продолжает поиск источника вредных выбросов в атмосферу и регулярно выявляет недобросовестные компании, ухудшающие экологию города. Из последних случаев – автосервис на улице Герцена, который сжигал отработанные масла. После этого сотрудники общества охраны природы обращаются в контрольные органы, которые проводят проверку. Обычно подобные проверки длятся в течение месяца.

Что в случае с задымленностью, Владимир Сидоров считает, что проблему необходимо решать поэтапно и планомерно.