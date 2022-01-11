Дегтярев: «Для достижения амбициозной цели у нас все есть» Фото: Правительство Хабаровского края

Весь 2021 год тема строительства жилья в Хабаровском крае была главной. Губернатор с прошлой зимы начал посещать заводы стройматериалов, стройплощадки, решать проблему долгостроев, обманутых дольщиков и аварийного жилья в краевой столице. После избрания главой региона Дегтярев объявил о создании строительного кластера, а 9 декабря, представляя «Стратегию развития Хабаровского края», главное место в ней уделил именно строительной отрасли.

Министерство строительства Хабаровского края подвело предварительные итоги работы строительной отрасли в прошлом году. В регионе было сдано 320 тысяч квадратных метров жилья при плане в 317 тысяч. При этом показатель больше, чем в 2020 году на 91 тысячу. За последний год в крае было построено 39 многоквартирных домов (182,4 тысячи квадратов). Еще 137,6 тысяч - малоэтажное жилье. По стране - Хабаровский край вошел в число 40 регионов, где объемы выросли на 25% и более.

– Строительная отрасль в последние два года испытывает трудности из-за нехватки рабочей силы, в том числе - иностранной. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Сложностей добавляет и удорожание строительных материалов. Тем не менее, мы приложили максимум усилий для оказания содействия индустрии, уделяя внимание работе с проблемными долгостроями, – рассказал Олег Сутурин, и.о. министра строительства Хабаровского края.

Именно строительная сфера становится драйвером развития региона на ближайшее десятилетие. Хабаровский край обладает уникальным географическим и кадровым потенциалом, позволяющим ему занять лидирующие позиции в ДФО в части объемов возводимого жилья, а также производства материалов и компонентов для осуществления строительных работ.

- Цель у нас одна: жилья нужно строить больше. В 2022 году ставим себе задачу - 408,8 тысячи «квадратов». В 2025-м нужно выйти на показатели, заданные президентом страны Владимиром Путиным - миллион квадратных метров жилья в год в нашем регионе. Для достижения этой амбициозной цели у нас все есть. Не хватало только координации, но теперь и в этом вопросе мы отлаживаем работу. «Штаб» будет в министерстве экономического развития, - заявил губернатор еще в августе 2021 года при объезде нескольких площадок под строительство МКД.

Слова вылились в дела: в регионе работает специальная комиссия, в состав которой входят специалисты регионального минстроя и госстройнадзора, а также сотрудники правоохранительных органов. Еженедельно в таком формате обследуются проблемные долгострои, решаются сложные вопросы с подключением к сетям, взаимодействием с кредитными организациями и прочее.

Параллельно со сдачей в эксплуатацию нового жилого фонда идет еще несколько программ, связанных с «квартирным вопросом» неразрывно. Например, краевая программа оказания помощи в улучшении жилищных условий для молодых семей. В 2021 году из бюджета региона на нее было выделено 167,5 миллиона рублей. 101 семья приобрела новые квартиры. В прошлом году замечательно показала себя программа «Дальневосточная ипотека». За время ее действия выдано 4 348 льготных кредитов на общую сумму 17,3 миллиардов рублей. Также краевой минстрой участвовал в долевом строительстве 45 квартир для детей-сирот, которые были им переданы в конце прошлого года.

И.о. министра строительства Хабаровского края Олег Сутурин в подведении итогов прошлого года говорит о механизме комплексного развития территорий (КРТ). И та форма освоения неиспользованных участков земли уже работает. Хабаровский край стал первым регионом на Дальнем Востоке, в котором ДОМ.РФ применил механизм КРТ – пока в объеме 67 гектаров. Эта схема дает возможность осваивать участки, находящиеся в федеральной собственности. Реализацию таких проектов в рамках нового федерального закона утверждает специальная правительственная комиссия, после чего региону передают полномочия по управлению земельными участками.

– Для нас начало реализации крупного проекта комплексного развития территории в северной части Хабаровска – вопрос чрезвычайной важности. Эта часть города долгое время застраивалась и развивалась неравномерно. Вовлечение в оборот площадки в районе переулка Брянский позволит придать новый импульс развития северу Хабаровска, обеспечить равномерное развитие агломерации, – сказал Михаил Дегтярев.

Решается вопрос и о производстве в регионе строительных материалов. Все это – элементы создания единого строительного кластера.

В этом году предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов. Позволит нарастить объемы жилищного строительства в регионе и реализация проекта «Дальневосточный квартал». Площадка уже определена. Это район улицы Локомотивной в Хабаровске.

И политологи, и экономисты, и сами строители отмечают, что развитие строительной отрасли, которое инициировал Дегтярев, создаст десятки тысяч дополнительных рабочих мест и миллиардные поступления в бюджеты всех уровней.