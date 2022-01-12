Скончался телеведущий Михаил Зеленский: все свое детство и юношество звезда федерального ТВ провел в Хабаровске Фото: Социальные сети

11 января всю Россию потрясла новость: скончался известный телеведущий Михаил Зеленский. Ему было всего 46 лет. Что именно случилось, пока точно никто не говорит. Известно лишь, что последние дни жизни звезда отечественного ТВ провел на отдыхе в Доминикане. Имя Михаила Зеленского, конечно же, за минувшие пару десятилетий чаще всего фигурировало в столичных СМИ, и мало кто знает, что все свое детство и юность он провел в Хабаровске.

Чем увлекался маленький тогда еще Миша – не пересчитать. Одна из страстей – фигурное катание.

- Лет семь ему было, когда он пришел ко мне в группу заниматься – рассказывала Наталья Коберская, тренер по фигурному катанию в одном из своих интервью, - Я сразу отметила его артистичность, пластику великолепную, чувство ритма. Но «пахать» на льду Мишка не очень-то любил. Ему нравилось вылететь, блеснуть, зажечь народ – вот это да! Помню, отправились мы как-то на соревнования в Горький – для Миши это был первый выезд, и туда специально приехала его бабушка из Москвы – посмотреть на внука. А он, как назло, откатался неудачно, да еще и грохнулся головой об лед! Я сидела ни жива не мертва – уже не за Мишку, а за бабушку переживала. Но она молодец – не запаниковала, не расстроилась, улыбалась, как ни в чем не бывало.

Зеленский буквально подсел на катание под рок–н-ролл. Столько драйва! Его слабостью были фигуристки. Хрупкие девушки с железной волей привлекали внимание юной звезды. Он, в свою очередь, галантно ухаживал за ними и не упускал возможности подарить букет цветов в знак своего восхищения.

Еще популярнее Михаил Зеленский стал, когда начал работать ведущим на «Радио А» - продвинутой для тех лет радиостанции. А потом появился на местном телевидении – он участвовал в телешоу «Лабиринт». Многие хабаровчане помнят эту программу – аналог московской передачи, где влюбленные пары соревнуются, кто из них влюбленнее. Миша был в первой партии «Лабиринта» вместе с Юлей Аржаненковой. Парочка должна была пройти массу всяких испытаний – танцевали-пели-дурачились. У Зеленского это получалось лучше всех.

Всегда максимально позитивный и открытый - таким запомнили Михаила Зеленского его преданные зрители. А между тем, однажды на него было совершено покушение. Историю ту многие постарались вычеркнуть из памяти, а Зеленский сумел чудом миновать смерти. Выкарабкался и продолжил идти к своей цели.

К слову, цели жизни Михаила были разными. Он едва не стал спортивным врачом, но потом все же ушел работать на ТВ. И даже когда уехал в Москву, не забывал о своей малой родине. Он частенько делал неожиданные сюрпризы хабаровским друзьям – например, как-то в 6 утра позвонил классной руководительнице, чтобы представить ей свою невесту.

Кстати, его первой женой стала Ольга Дробина, его однокурсница. Она хабаровчанка, но уехала с Дальнего Востока еще в девятом классе.

Михаил предложил Ольге поехать в отпуск в Англию. И в стране туманного Альбиона состоялось романтическое признание. Красиво: молодой человек встал на одно колено, признался в любви, подарил кольцо. А Оля несколько секунд подумала и согласилась. Их брак распался спустя 4 года в 2007 году. Следом Зеленский женился еще два раза, но в 2018 году последовал очередной развод. Михаила Зеленского не стало 11 января 2022 года. Редакция «КП» приносит соболезнования родным и близким телеведущего.