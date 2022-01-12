На местах будут установлены зимние палатки и тепловые пушки для обогрева Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января у жителей региона будет возможность посетить организованные на крещенские купания иордани. В данный момент в крае активно ведется подготовка к одному из важных православных праздников Крещению Господню.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

В Хабаровске планируют оборудовать три купели: в районе острова Заячий на базе КАФ, в поселке Горького около строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Покуса, а также на съезде с улицы Минусинской на Красной речке.

В Хабаровском муниципальном районе окунуться в ледяную воду на Крещение можно в двух местах: в селе Краснореченском на реке Белая в квартале Беловодье и на территории военной части 51460 села Князе-Волконского.

В Амурском муниципальном районе проруби организуют в районе пересечения с автодорогой Литовко-Лесной на реке Дерга в поселке Литовко, в поселке городского типа Эльбан на реке Ульбинка около дороги на село Анчан, а также в Амурске возле базы ГИМС в районе городского пляжа.

В Николаевском муниципальном районе иордань будет доступна на реке Камора в Николаевске-на-Амуре, в Охотском муниципальном районе – в поселке Охотске.

В Хабаровске чин освящения воды состоится 19 января в 10 утра на всех точках, купель в Горьком проработает до девяти вечера, на остальных – до полшестого, после чего состоится демонтаж оборудования и тампонация прорубей.

КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Купание в этом году состоится с некоторыми коронавирусными ограничениями. В местах омовения будут установлены зимние палатки, в которых можно будет согреться после ледяной воды. Войти в них можно будет только в маске, предварительно измерив температуру тела и продезинфицировав руки.

Ранее в Сети появилась информация, что маску не позволят снять даже при погружении в воду, однако представители Минздрава и администрации Хабаровска опровергли эти слухи.

- Маски нужны только в тех палатках, где будут греться, потому что там скученность людей. Никаких окунаний в масках не будет, - рассказала «КП»-Хабаровск» Ирина Фастовец, руководитель пресс-службы администрации Хабаровска.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прежде чем выбрать точку, где будет располагаться иордань, все места выхода людей на водоемы осматриваются инспекторами ГИМС МЧС России. Проверяются прочность покрова, отсутствие опасных участков, а также даются рекомендации о том, сколько в этом месте могут одновременно находиться людей и единиц техники, чтобы не допустить весовой перегрузки на ледовое покрытие.

- Во время проведения мероприятия на месте организуются дежурства спасателей, пожарных, медицинских работников и сотрудников полиции. Мы оказываем помощь в проведении мероприятий, если за ней обращаются организаторы. В Хабаровске безопасность обеспечивают сотрудники краевых пожарных и спасательных подразделений, - рассказала Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Погружение в прорубь требует силы духа, ведь нахождение в ледяной воде под силу не каждому. Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска предупреждает, что существует большой перечень противопоказаний для ныряния в иордань, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, кожно-венерические заболевания и другие. В связи с этим участвовать в крещенских купаниях рекомендуется только людям с крепким здоровьем и хорошим самочувствием.