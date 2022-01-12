В Хабаровском крае продолжается масштабная модернизация ЖКХ

Михаил Дегтярев: «Концессионер за свои деньги построил в Благодатном новую котельную» Фото: Максим МОЛОТОВ

Одним из итогов аппаратного совещания у губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в первый рабочий понедельник года стала статистика коммунальных происшествий за праздничные дни. Выяснилось, что большинство случаев связано с объектами жизнеобеспечения. В честности вновь обратили на себя котельные в районах. Одна из них – в поселке имени Полины Осипенко чуть не сгорела. Михаил Дегтярев, понимая – какое значение в условиях нынешней суровой зимы может иметь любая авария на объекте теплоснабжения – в среду отправился в незапланированную инспекцию котельной нового типа в село Благодатное Хабаровского района.

В рамках рабочей поездки в это село губернатор края проверил работу современной угольной котельной, обеспечивающую теплом местных жителей. Модуль был введен в эксплуатацию в октябре прошлого года взамен устаревшего оборудования на мазуте. Строго говоря, этот тип котельной (уже названный журналистами «благодатной») - принципиально новый для нашего региона по двум причинам. Во-первых, он установлен в населенном пункте в рамках ГЧП – государственно-частного партнерства. Во-вторых, он роботизирован, обслуживается всего одним человеком и практически не загрязняет окружающую среду. Он вообще не похож на котельную.

- Мы видим хороший пример государственно-частного партнерства. Концессионер за свои деньги фактически построил в Благодатном новую котельную. Это привело к снижению затрат на производство тепла на 40%. Это в свою очередь существенно снизило нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса. Инвестор возвратит вложенные деньги за два-три года. А бюджет при этом сэкономит в год около восьми миллионов рублей. Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин, среди приоритетных задач государства – обновление сетевого комплекса и повышение энергоэффективности в регионах. Сегодня в Хабаровском крае реализуется через программа модернизации энергообъектов, в том числе, через государственно-частное партнерство, - заявил Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, стоимость модуля - 12,7 миллиона рублей. Всего в регионе действует 37 концессионных проектов.

Одним из основных преимуществ современного оборудования является существенная экономия топлива и эксплуатационных затрат. Технологические особенности котельной – вместительный топливный бункер для угля – позволяют ей безостановочно работать в течение нескольких дней. Более того, благодаря автоматизации всех процессов постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется. Риски возникновения аварий минимальны.

Демонстрировавший руководителю возможности новой котельной специалист «Амуртермэнерго» наглядно показал, как работает топка и даже приоткрыл ее.

- Это действительно, современная технология. На этой котельной никто не работает лопатами. Здесь вообще лопат нет. Из трубы идет белый прозрачный дым – свидетельство того, что полностью сжигается до 98% топлива. Еще особенность – ни грамма отходов горения не попадает в атмосферу или почву. Пепаел автоматически пакуется в специальные брикеты и герметизируется. Его потом можно использовать даже как удобрение. Технология практически безотходная и экологически совершенно безопасная, - рассказал Антон Изотов.

Вслед за модернизацией основного объекта будет обновлено и теплосетевое хозяйство. В планах этого года проложить порядка 800 метров сетей. Это также окажет положительное влияние на сокращение потерь коммунального ресурса.

- Вообще на сегодняшний день очень много интересных коммунальных технологий, связанных с робототехникой. По сути, котельная в Благодатном – это терморобот. Здесь действует автоматическая система подачи теплоснабжения абонентам – без сопровождения операторов. Компании-концессионеры, которые предлагают забрать старые котельные и установить новые, проводят именно такую модернизацию. Коммунальное хозяйство сейчас становится бизнесом. Это выгодно – вкладываться в такие котельные. К тому же они выпускаются в России на основе российских же разработок. Срок окупаемости подобной котельной – несколько лет. Не быстро, зато верно и надежно, - прокомментировал нововведение министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

В ходе осмотра энергооборудования Михаил Дегтярев ответил на вопросы местных жителей, напрямую связанных с теплоснабжением села. Так, при эксплуатации угольной котельной тариф на тепло будет значительно снижен – почти на 40 процентов.