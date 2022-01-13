До того, как «омикрон» захлестнет Хабаровский край и весь Дальний Восток осталось несколько недель Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти и медики Хабаровского края готовятся к пятой волне коронавируса в то время, как четвертая только-только пошла на спад. По прогнозам экспертов, «омикрон» захлестнет регион в ближайшие недели и, учитывая неоднократно отмеченную российским и мировым ученым сообществом высокую заразность нового штамма ковида, госпитализаций может оказаться существенно больше, чем когда бы то ни было.

Речь об этом шла на минувшем оперштабе в правительстве края. Если говорить о конкретных цифрах, то заболеваемость может увеличиться в четыре раза, то есть на смену ранее фиксируемым семи сотням заболевших в сутки придут почти три тысячи, что составит колоссальную нагрузку на всю систему здравоохранения. И до этого момента осталось недолго. Пик придется на начало февраля. Завезут «омикрон» в регион, предположительно, из центральной части страны.

- Мы испытали максимальные нагрузки в четвертую волну, которую сейчас проходим. В регионе коечный фонд составляет 9,5 тысяч единиц. Мы задействовали максимально 3000 коек. Если пойдет увеличение заболеваемости в разы, это будет несопоставимо с возможностями системы здравоохранения. Последний всплеск показал, что работа идет на пределе, - заключил и. о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Сейчас в Хабаровском крае, как и в соседних дальневосточных регионах эпидемситуацию можно назвать благополучной. Цифры по заболеваемости и смертности снизились в два раза. Это положительное последствие ранее принятых ограничительных мер.

- Мы минимизировали избыточную смертность, Хабаровский край входит в 10 субъектов страны с наименьшим приростом избыточной смертности по итогам года. Ситуация впереди нас ждет непростая. Но есть время подготовиться, - добавил Бойченко.

Его поддержала руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, рекомендовав при малейшем намеке на инфекцию отправлять работников по домам и, конечно, активно вакцинировать население.

Согласно сайту стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Хабаровском крае составил 71%. Привито от COVID-19 первым компонентом 579 594 жителей края, полностью завершили вакцинацию 579 594 человек, ревакцинировано 73 604.

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