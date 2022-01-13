Крупный пожар в банном комплексе в Хабаровске: 200 «квадратов» тушили больше 30 человек

Огонь полыхал на крыше строения, пытаясь захватить другие постройки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске удалось потушить крупный пожар на территории банного комплекса. Напомним, что 12 января загорелось одно из деревянных строений. Огонь моментально охватил постройку и грозился перекинуться на соседние.

Пожар в комплексе на Приморской улице случился около 15:30 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар в комплексе на Приморской улице случился около 15:30. Сильное пламя охватило одну из деревянных бань. Огонь полыхал на крыше строения, пытаясь захватить другие постройки, из щелей вырывались клубы едкого дыма. Внутри бани по счастливой случайности никого не оказалось.

Почти два часа ушло у пожарных, чтобы остановить распространение огня. В 17:58 ликвидировано открытое горение. Площадь пожара предварительно составила 200 квадратных метров. Пожарные продолжали проливку строения, чтобы потушить возможные очаги тления.

В 17:58 ликвидировано открытое горение Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сложность тушения была в том, что водопроводные сети для пожарных гидрантов перемерзли. Ближайший исправный водоисточник находился в трех километрах. Воду подвозили именно оттуда, - рассказал Александр Кассиров, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жертв и пострадавших среди людей нет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Соседние деревянные здания в целом удалось спасти от огня. Жертв и пострадавших среди людей нет. Пожар тушили 33 человека и 8 единиц техники. Специалистами будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев для установления причин возгорания.