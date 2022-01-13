Дикий повар из Хабаровска попал на шоу Константина Ивлева

Хабаровчанин очень удивил Ивлева своей стряпней. Фото: стоп-кадр видео телеканала "Пятница"

Повар из Хабаровска Дима Леташин, он же Дима Дикий, стал участником шоу «Молодые ножи» своего маститого коллеги Константина Ивлева на телеканале «Пятница». Парень активно раскручивает себя после переезда в Москву и твердо намерен покорить столицу своей кухней.

В борьбе за золотой нож одного из самых именитых шеф-поваров страны Дмитрию предстояло сначала угадать блюдо, которое он пробовал с закрытыми глазами, а потом приготовить его. Молодому человеку достались китайские димсамы. Правда принял он их за пельмени, и поэтому итоговый результат сильно отличался от требуемого.

Это обстоятельство очень удивило Ивлева. Он делал ставку на то. что Дмитрий, как хабаровчанин, хорошо разбирается в китайской кухне, ведь до географических соседей рукой подать.

— Дима из Хабаровска, димсамы из Китая, а Китай возле Хабаровска, — сказал Ивлев.

Первые димсамы (слева) в жизни Дмитрия оказались похожи на пельмени с рыбой. Фото: стоп-кадр видео телеканала "Пятница"

Но в этот раз Дмитрию не повезло. Вместо начинки из свинины и креветок он использовал белую рыбу и лук Шалот. Шеф не оценил креативность парня и от не сумел пройти в следующий тур.

Однако это не повод расстраиваться, считает перспективный молодой повар. Ведь с этим блюдом он никогда не сталкивался. Поэтому он продолжит работать над своим блогом, главной фишкой которого сделал добычу продуктов для своих блюд в экстремальных условиях.

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