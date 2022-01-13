«Это объективная реальность»: в хабаровском ХК «Амур» прокомментировали перенос матчей
Фото: пресс-служба ХК "Амур"
Ближайшие матчи регулярного чемпионата КХЛ (15-21 января) переносятся. Такое решение приняло руководство Лиги. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом резко обострилась в спортивной среде, и это внесло свои коррективы в расписание встреч. Что по этому поводу думают сами спортсмены, в эфире программы «Спорт-Диалог» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал глава пресс-службы клуба «Амур» Алексей Чечелев.
— Это объективная реальность, и это было сделано из соображений безопасности. Поэтому все нормально отнеслись к такому решению. Конечно, до последнего надеялись, что ограничения не коснутся клубов, где все спокойно, и они продолжат играть по расписанию, — сказал Чечелев.
По последним данным за сутки заболело 60 спортсменов и других представителей команд. Всего заразились 171 человек, из них 124 хоккеиста. Сильная вспышка наблюдается в московском «Спартаке», где ковид был обнаружен после матча с «Адмиралом» из Владивостока. В столичном клубе заболели 10 человек. Перед этим команда также встречалась с «Амуром».
КОНКРЕТНО
Расписание ближайших игровых дней:
13 января, четверг
«Автомобилист» - «Северсталь»; «Витязь» – «Барыс»; СКА – «Сочи» (в «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры).
14 января, пятница
«Адмирал» – «Сибирь».
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