Михаил Дегтярев: «На «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выделено 2,55 миллиарда рублей» Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе стартовала подготовка к новому дорожному сезону в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе будет отремонтировано не менее 93 объектов улично-дорожной сети. Общая протяженность - более 90 километров. Как обещал 9 декабря прошлого года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, на эти цели будет выделено 2,55 миллиарда рублей. Характерно, что из них 2,39 миллиарда рублей – средства краевого бюджета, 169 миллионов рублей – средства местных бюджетов.

Основной ремонт коснется краевой столицы, Хабаровского района и Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске в порядок приведут 52 улицы (это более 33 километров). В городе Юности - 18 объектов (более 25 километров), на территории Хабаровского района – 20 объектов (более 16 километров). Также будут отремонтированы три участка дорог регионального значения на территории Хабаровской городской агломерации – более 15 километров.

– По большинству объектов, запланированных на этот год, подрядчики уже определены. Причем контрактация была проведена заранее. Это новое федеральное требование к реализации нацпроекта. И такую же задачу ставил губернатор Михаил Дегтярев. Такой подход позволит качественно спланировать дорожный сезон, подготовить силы и средства, закупить материалы. Уже сейчас подрядные организации проводят расчеты и закупку инертных материалов - щебня, песка, подготавливают спецтехнику. Выйти на объекты они смогут сразу, как только позволит погода, – рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Столица края обретет реконструированные и расширенные улицу Тихоокеанскую и проспект 60-летия Октября – одни из главных магистралей города. Комсомольск-на-Амуре - улицу Кирова и Северного шоссе.

Дорожная карта устанавливает подробный план работе, который будет интересен и жителям микрорайонов, и автомобилистам Хабаровска. План таков: продолжится ремонт проспекта 60-летия Октября, в этом году подрядчики зайдут на участок от улицы Суворова до Аэродромной протяженностью 3,3 километра. Стоимость работ – около 200 миллионов рублей. Ремонт улицы Тихоокеанской рассчитан на 2022 – 2023 годы. За два года дорожники приведут в порядок 3,3 километра автодороги от улицы Шелеста до Трехгорной, выполнив полный комплекс дорожных работ: заменят основание и покрытие, обустроят ливневую канализацию. Общая стоимость объекта составит 745 миллионов рублей, из них в 2022 году – около 300 миллионов рублей.

– По завершению контрактации, если сложится экономия, то количество объектов на текущий год будет увеличено. В предыдущие два года план ремонта в регионе выполнялся досрочно, поэтому край мог претендовать на дополнительное финансирование по нацпроекту. Рассчитываем сохранить эту практику и в 2022 году, – добавила Ирина Горбачева.

Чтобы не затягивать с началом ремонтных работ на дорогах, все контракты уже заключены. Это позволит сразу с наступлением тепла начать ремонт. Такое требование к исполнению работ по нацпроекту предъявляет и федеральный центр, и губернатор.

Все «дорожные» мероприятия реализовываются в рамках опорного проекта «Дороги» флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания». Михаил Дегтярев 9 декабря 2021 года объявил об этом, четко расставил акценты и дал прямые поручения исполнителям. Как видим, слова в очередной раз не разошлись с делом. В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 2024 года запланировано привести в нормативное состояние более 266 ккилометров дорог регионального и местного значения. А до 2026 года построят и отремонтируют около 800 километров автомобильных дорог.